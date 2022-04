DSDS: Florian Silbereisen verbietet Duette - alle Kandidaten müssen solo singen

Von: Sarah Wolzen

Am Samstagabend (9. April) findet der letzte Recall von „Deutschland sucht den Superstar“ statt. Wer schafft es in die Top 10 und somit in die Liveshows? Um die verbliebenen DSDS-Kandidaten genauestens prüfen zu können, greift Chefjuror Florian Silbereisen zu harten Mitteln.

Apulien, Italien - Bei „Deutschland sucht den Superstar“ (hier gibt es alle News auf der DSDS-Themenseite) wird es so langsam richtig ernst. Nur noch ein Recall trennt die verbliebenen Kandidaten von den Liveshows. Um seine Top 10 auszuwählen, greift Florian Silbereisen (40) noch einmal tief in die Juroren-Trickkiste.

Deutschland sucht den Superstar\t Castingshow Sender RTL Television Erstausstrahlung\t 9. November 2002 Staffeln\t 19

Nur zehn Kandidaten schaffen es in die DSDS-Liveshows

Hinter den letzten zwölf DSDS-Kandidaten liegen ein paar harte Wochen. Doch noch einmal müssen sie im Recall alles geben. Es geht um alles oder nichts.

Denn für zwei der Talente wird der große Traum vom DSDS-Sieg am Samstagabend (9. April) endgültig platzen. Wer kann sich eines der begehrten Tickets für die Liveshows (die RTL extra noch mal richtig umgekrempelt hat) sichern?

Auch Amber van den Elzen muss sich alleine vor der DSDS-Jury beweisen © RTL / Stefan Gregorowius

Die DSDS-Kandidaten müssen im letzten Recall noch einmal alles geben

Um den Einzug in die Top 10 kämpfen unter anderem die Laffontien-Brüder Gianni und Harry, sowie Abigail Campos, die im Casting die Goldene CD von Florian Silbereisen bekam. Auch Emine Knapczyk, der Juror Toby Gad seine Goldene CD überreichte und Domenico Tarantino, der seine von Ilse DeLange bekam, können sich noch in die Liveshows singen.

Für den letzten Recall haben sich die DSDS-Verantwortlichen auch eine ganz besondere Kulisse ausgedacht. Die Performances finden nämlich in einem Amphitheater in Lecce statt. An diesem historischen Ort müssen die Teilnehmer noch einmal alles geben.

DSDS: Florian Silbereisen verbietet Duette - alle Kandidaten müssen solo singen

Konnten die Kandidaten zuletzt vor allem in kleinen Gruppen oder Duetten glänzen, wird die Aufmerksamkeit der Jury nun auf jedem einzeln liegen. Dafür hat Chefjuror Florian Silbereisen gesorgt.

Denn Duette erlaubt der Schlagerstar im letzten Recall keine mehr. Alle Teilnehmer müssen solo singen und sind somit ganz allein verantwortlich für das Gelingen ihres Auftrittes. Eine wahre Herausforderung für den ein oder anderen.

Können die Liveshows die schlechten DSDS-Quoten noch retten?

Man darf gespannt sein, ob die Liveshows mehr Zuschauer zum Einschalten bringen. Zuletzt hatte DSDS dank der starken Konkurrenz im TV die schlechteste Quote in der Geschichte der Show eingefahren. Verwendete Quellen: RTL