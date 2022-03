„Großes Geständnis“ bei DSDS: Toby Gad fälschte Backstage-Pässe um Freddy Mercury live zu sehen

Von: Jennifer Kuhn

Teilen

Nicht nur die DSDS-Kandidaten sind zum Teil große Fans von der „Deutschland sucht den Superstar“-Jury. Auch die Juroren selbst erzählen, von welchen Musikern sie Anhänger sind. So erzählte Toby Gad, dass er Backstage-Pässe fälschte um Freddy Mercury zu sehen.

Burghausen - Die Top 25 von „Deutschland sucht den Superstar“ (alle News zur Themenseite) stehen fest. Die 19. Staffel von DSDS zeigt, dass die TV-Zuschauer die neue Jury ebenfalls auch gut finden - Toby Gad scheint sogar der Lieblingsjuror zu sein. Nun plauderte der Musikproduzent aus dem Nähkästchen und gab zu, Backstage-Pässe gefälscht zu haben, wie tz. de berichtet.

Name Tobias Gad Geburtstag 12. April 1968 in München Beruf Musikproduzent Hit-Erfolge Big Girls Don't Cry von Fergie, All Of Me von John Legend

Toby Gad ist bei den DSDS-Fans beliebt

Ohne DSDS wüssten einige TV-Zuschauer nicht, wer Toby Gad eigentlich ist. Dabei gehört der 53-Jährige zu den erfolgreichsten Musikproduzenten der Welt. Demi Lovato, Fergie und Beyoncé feierten durch ihn die größten musikalischen Erfolge. So erzählte Toby Gad immer wieder seine Geschichten mit den Superstars - klar, schließlich kennt er sie auch persönlich.

Und wer möchte nicht wissen, wie die Stars privat so sind? TV-Zuschauer kommentierten auf der DSDS-Facebookseite, dass sie lange nicht mehr so einen sympathischen DSDS-Juroren gesehen hatten. Auch Toby Gad selbst könnte sich vorstellen, auch länger in der DSDS-Jury zu sitzen.

Toby Gad bringt Florian Silbereisen während eines Casting-Auftritts zum Lachen

Und der neue DSDS-Juror scheint auch seine Jury-Kollegen ganz gerne mal zum Lachen zu bringen. So bekam Schlagersänger und Entertainer Florian Silbereisen aufgrund einer Frage von Toby Gad einen riesigen Lachanfall. DSDS-Kandidat Steven Schlesinger wollte die Jury von sich überzeugen - erzählte aber vorab ein wenig aus seinem Leben.

Er erklärte dabei sein Hobby als Fußballkommentator: „Das ist quasi der halbe Tag mein Hobby. Meine Freundin ist nicht mehr da!“, so Steven Schlesinger. Doch Toby Gad wollte mehr wissen: „Geht sie Dir ab, deine Freundin?“. Zu viel für Schlagerstar und Entertainer Florian Silbereisen! Er brach komplett in Gelächter aus - vor lauter Lachen kamen ihm sogar ein paar Tränen der Freude.

Lesen Sie auch Paket-Ärger? Nicht hier! GLS-Bote reagiert mit wundervollem Zettel auf Hinweis Wenn Benachrichtigungszettel von Paketdiensten im Netz landen, so ist meistens Ärger der Hintergrund. Das Gegenteil ist jetzt bei einer besonders schönen GLS-Notiz der Fall. Paket-Ärger? Nicht hier! GLS-Bote reagiert mit wundervollem Zettel auf Hinweis „Extrem respektlos“: GNTM-Kandidatin ließ sich auf eigenen Wunsch ihre 7000-Euro-Perücke kürzen Das große Umstyling bei „Germany‘s Next Topmodel“ gehört zu den beliebtesten Folgen der ganzen Staffel. GNTM-Kandidatin Jasmin schien nicht zufrieden zu sein und ließ sich ihre Perücke kürzen. „Extrem respektlos“: GNTM-Kandidatin ließ sich auf eigenen Wunsch ihre 7000-Euro-Perücke kürzen

„Großes Geständnis“ bei DSDS: Toby Gad fälschte Backstage-Pässe um Freddy Mercury live zu sehen

DSDS-Kandidatin Jacky möchte ebenfalls Deutschlands neuer Superstar werden. Sie erzählte, dass sie ein riesiger Fan von Queen ist - und auch Toby Gad bestätigte ihr, dass er ebenfalls ein großer Anhänger der Band ist. „Als ich so 14, 15, 16 Jahre alt war - mein Bruder und ich und ein Freund, wir haben Backstage-Pässe gefälscht. Und sind in alle Konzerte in München reingekommen. Und ich habe Freddy Mercury live gesehen damals!“, erzählte er.

Und auch die Jury war von der Story begeistert - auch, wenn sie ziemlich überrascht von den gefälschten Backstage-Pässen ihres Kollegen waren. Kandidatin Jacky war ebenfalls ganz perplex: „Ich liebe die Zeit von damals einfach“, so die 19-Jährige.

DSDS-Star Marie Wegener nicht wiederzuerkennen

DSDS-Gewinner Marie Wegener gewann 2018 die 15. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. Nun zeigte sich die Sängerin in einem komplett neuen Look - von der schüchternen Marie zu einer selbstbewussten jungen Frau.

Verwendete Quellen: DSDS - Folge 19, Instagram, facebook.com/DSDS