„Viele Katastrophen“: DSDS-Jury gibt Einblicke hinter Kulissen der neuen Staffel

Bald hat das Warten ein Ende: Im neuen Jahr suchen Dieter Bohlen und Co. bei DSDS den insgesamt 20. Superstar. Vorab gibt es erste Einblicke in die neue Staffel.

Am 14. Januar 2023 ist es wieder so weit: „Deutschland sucht den Superstar“ kehrt zurück auf die TV-Bildschirme. Mit dabei ist dieses Mal auch wieder Dieter Bohlen (68). Der Poptitan fehlte in der vergangenen Staffel, was viele treue DSDS-Fans sauer aufstieß. Die 20. Ausgabe der Castingshow ist zugleich auch die letzte: 2023 schließt RTL das Kapitel DSDS endgültig, nachdem die Quoten in den letzten Jahren rapide in den Keller gefallen waren.

DSDS geht Mitte Januar und seine Jubiläumsstaffel: Bohlen und Co. suchen 20. Superstar

Die Aufregung rund um die Jubiläumsstaffel ist gewaltig. Besonders gespannt sind die Fans, wie sich die vierköpfige Jury machen wird. Neben Urgestein Dieter Bohlen, der einst einen „Unter uns“-Star aus seinem Studio warf, nehmen außerdem Sängerin Leony (25), Rapperin Katja Krasavice (26) und der ehemalige DSDS-Sieger Pietro Lombardi (30) am Jury-Pult Platz. Bohlens jüngere Kollegen haben allesamt beachtenswerte Chart-Erfolge zu verbuchen und sind deshalb wie geschaffen dafür, jungen Talenten Starthilfe in der Musikbranche zu geben. Doch wie harmoniert die Jury eigentlich zusammen? In der Vergangenheit gab es schließlich immer wieder Streitereien zwischen den beteiligten Promis.

Die Jury der kommenden DSDS-Staffel: Für die Jubiläumsstaffel versprach Jurorin Katja Krasavice (2.v.l.) viel „Action und Emotionen“ © RTL / Stefan Gregorowius

Katja Krasavice verspricht DSDS-Zuschauern viel „Action und Emotionen“

Davon sei dieses Mal aber gar keine Spur zu sehen, versichert Leony. „Es ist sehr schön. Ich finde, wir haben alle einen sehr schönen Vibe zusammen. Wir verstehen uns gut, es ist super lustig“, schwärmt die „Remedy“-Interpretin gegenüber RTL. „Wir mussten alle schon so viel lachen. Ich finde, es ist eine sehr, sehr schöne Jury und ich bin froh, dass ich in dieser Staffel dabei sein darf.“

Dieser Aussage stimmt auch Pietro Lombardi zu. „Es ist richtig gut! Gute Staffel, gute Kandidaten. Ich bin gespannt, was noch passiert“, freut sich der „Phänomenal“-Künstler. Paradiesvogel Katja Krasavice wiederum macht die Fans mit vielversprechenden Worten auf die neue Staffel heiß. „Ihr könnt euch auf jeden Fall in der neuen DSDS-Staffel 2023 auf Action freuen, auf Emotionen, auf jede Art von Gefühl“, kündigt sie an. Außerdem werde es jede Menge „krasse Outfits und tolle Sänger“ geben. „Und auch viele Katastrophen, aber es war auf jeden Fall witzig!“, deutet die Sängerin vielsagend an. Zum DSDS-Start konkurriert Bohlen übrigens direkt mit einer Schlagersendung von Ex-Juror Florian Silbereisen (41).