DSDS: Kandidatin hat eine ganz besondere Stimme - und tritt in große Fußstapfen

Teilen

DSDS-Kandidatin Amber tritt in große Fußstapfen: Ihre Schwester landete 2016 im Finale. © Screenshot RTL

Vor sechs Jahren wollte ihre große Schwester die DSDS-Jury von sich überzeugen. Jetzt will es die 20-Jährige Amber selbst wissen. Doch ihre besondere Stimme machte ihr das Leben schwer.

Köln - In der sechsten Folge der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ könnten langjährige Zuschauer ein alt bekanntes Gesicht entdecken - oder besser gesagt einen Namen: Amber van den Elzen will am Samtag (12. Februar) die Jury um Florian Silbereisen und Co. von sich überzeugen. Treuen DSDS-Fans dürfte dieser Name bekannt vorkommen.

DSDS-Teilnehmerin Amber ist Schwester von ehemaliger Finalistin

Die Niederländerin Amber tritt am Samstag in große Fußstapfen: Ihre große Schwester Laura van den Elzen trat 2016 bei DSDS an - und schaffte es sogar bis ins Finale. Die mittlerweile 24-Jährige belegte den zweiten Platz hinter Prince Damian. In der 19. Staffel von DSDS traut sich nun auch ihre kleine Schwester auf die Bühne. Doch ihre besondere Stimme stand der 20-Jährigen schon häufiger im Weg.

Denn: Die Niederländerin hat eine sehr hohe, zarte Stimme. Amber selbst sagt: „Wenn ich spreche, dann ist das ein wenig kindlich. Die Leute sagen auch Piep-Stimme oder ‚Micky Maus‘“. Früher habe sie das sehr gestört, wie sie RTL verrät. In der Schule wurde sie für ihre Stimme gehänselt. „Es hat weh getan, denn es hat mich sehr unsicher gemacht“, erzählt Amber. Doch heute kann sie ganz selbstbewusst sagen: „Das ist besonders.“

2016 kämpfte Schwester Laura gegen Prince Damian im DSDS-Finale. © Imago

DSDS: Kandidatin ist großer Ilse DeLange-Fan

Das Singen ist bereits seit ihrer Kindheit eine Leidenschaft der 20-Jährigen. Ganz besonders freut sich Amber auf ihre Landsfrau lse DeLange, zumal beide Frauen Country-Musik machen. „Es ist sehr cool, dass ich für sie singen kann. Sie ist ein Superstar in Holland“, erzählt Amber.

Schwester Laura freut sich für Amber: „Es ist ein Traum, dass sie das jetzt auch erleben darf und alles sieht, wie ich das damals auch gemacht habe.“ Doch Lauras Erfolg liegt der kleinen Schwester im Nacken: Selbstzweifel hielten sie lange davon ab, sich auch bei DSDS zu bewerben. Mit ihrer süßen Art kann Amber die Jury aber schnell um den Finger wickeln - jetzt muss sie sie nur noch mit ihrem Gesang überzeugen. (sf)