DSDS-Legende Juliette Schoppmann soll mit Comedy-Star Tahnee zusammen sein

Von: Stella Rüggeberg

Tahnee soll in DSDS-Vocal-Coach Juliette Schoppmann das große Glück gefunden haben © IMAGO / Sven Simon & IMAGO / xim.gs

Stand-Up-Star Tahnee lebt seit 2014 offen homosexuell. Nun soll sie ihr großes Glück gefunden haben. Im Netz kursieren derzeit Gerüchte um eine Beziehung zwischen der Komikerin und DSDS-Star Juliette Schoppmann.

Aktuell kursieren Gerüchte um das Liebesleben von DSDS-Star Juliette Schoppmann (42) und Stand-Up-Star Tahnee (30) in den Medien. Die rothaarige Komikerin soll nicht nur im Job große Erfolge feiern, sondern auch privat ihr Glück gefunden haben.

Juliette Schoppmann hält ihr Liebesleben streng geheim

Stand-up-Comedian Tahnee Schaffarczyk macht kein Geheimnis aus ihrer Liebe zu Frauen. Seit 2014 lebt die 30-Jährige offen homosexuell und thematisiert dies auch regelmäßig in ihrem Bühnenprogramm. Die Homosexualität sei „ein wichtiger Teil“ von ihr, wie sie damals in einem WAZ-Interview betonte.

Juliette Schoppmann nahm an der ersten Staffel DSDS teil © dpa/Achim Scheidemann

Juliette Schoppmann, nahm an der ersten Staffel DSDS teil und belegte dort den zweiten Platz. Später war sie als Vocal-Coach in der Castingshow tätig. Bis Mitte 2003 war sie mit ihrem DSDS-Kollegen Daniel Lopes (45) liiert. Seit der Trennung hält die Sängerin und DSDS-Legende ihr Liebesleben streng geheim.

Laut bild.de soll Tahnee in Sängerin und DSDS-Vocal-Coach Juliette Schoppmann das große Glück gefunden haben. Zu den Gerüchten haben sich werde Juliette noch Tahnee geäußert. Ihr Liebesleben halten beide lieber privat. Ob sie sich dennoch bald zu den Behauptungen von bild.de äußern werden, bleibt abzuwarten.

