DSDS-Lüge aufgeflogen: Shada wollte nie Sänger werden

Von: Chiara Kaldenbach

Shada Ali soll Gerüchten zur Folge ein bezahlter Schauspieler von RTL sein. Nun packt der DSDS-Kandidat selbst aus. In einem exklusiven extratipp.com Interview verrät er seine wahre Intention.

Waiblingen – War Shada Ali (24) tatsächlich nur ein bezahlter Schauspieler von RTL? Darüber spekuliert das Netz spätestens, als der DSDS-Teilnehmer nach seiner Teilnahme plötzlich verschwand. Fest steht jedenfalls: Der Psychologie-Student gehört neben Claudia Haas zu den umstrittensten DSDS-Kandidaten. In einem exklusiven extratipp.com Interview spricht Shada endlich Klartext. Der DSDS-Kandidat erzählt: Er wollte nie Sänger werden. Davon wusste auch Dieter Bohlen (67).

DSDS: Shada Ali ein bezahlter Schauspieler?

Für eine reine Talentsuche stand DSDS nie. Vielmehr setzte RTL zusammen mit Dieter Bohlen auf Sänger mit Unterhaltungswert. Nicht unbedingt müssen diese dafür singen können. Etliche Unterhaltungskünstler gehen in die Geschichte der schlechtesten Sänger ein. Immerhin. Aber nur wenige schafften mit ihren skurrilen Auftritten tatsächlich den Sprung in die Öffentlichkeit. So auch Shada Ali. Dieser sang sich 2021 zwar nicht in die Herzen der Zuschauer, aber dafür bis auf den zehnten Platz.

In einem promiwood-Medienbericht enthüllte bereits ein vermeintlicher Freund Shadas, seine Intention. „Ich erkenne meinen damaligen Kumpel nicht wieder, einfach alles ist Fake an ihm. Seine gespielten Blicke, das aufgesetzte schlechte Singen – selbst die Klamotten, die er aktuell trägt, sind nicht Shadas Stil.“ Das sei nicht Shada, das sei ein Schauspieler.

Über einen Schauspiel-Job bei DSDS spricht Shada bei extratipp.com* nicht, aber dafür verrät er nun endlich seine wahren Gründe für seine Teilnahme bei DSDS.

Shada Ali will kein Sänger sein – DSDS-Kandidat kämpft für Freiheit

„Ich wollte nie ein Sänger sein, auch kein Entertainer, sondern was Neues auf die Welt setzen“, erklärt der Waiblinger gegenüber extratipp.com. „Die Begründung, dass man sich zwischen mir und einem guten Sänger für die Liveshows entscheiden musste, hat mich nicht getroffen“, reflektiert er seinen Rauswurf. Der einzige, der seine Intention durchschaute: Chefjuror Dieter Bohlen.

Doch wer dachte, Shada blamierte sich nur wegen Fame, hat sich getäuscht. Im Vergleich zu Claudia Haas, sei ihm Ruhm ganz und gar nicht wichtig. Vielmehr wollte und möchte er für Freiheit kämpfen. „Nicht nur für mich, sondern auch für andere, die einfach noch nicht wissen, wer sie sind und was in ihnen noch stecken mag“, erzählt Shada.

Damit hat aber keiner gerechnet: Dieter Bohlen gibt sein Karriereende bekannt. Nach DSDS und seiner Tour ist im Mai 2023 Schluss. Doch für seine Fans will es der Poptitan mit Pietro Lombardi nochmal richtig krachen lassen. Verwendete Quellen: Interview extratipp-com (Ippen Media)

*extratipp.com ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA