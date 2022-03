DSDS mit Florian Silbereisen sinkt unter RTL-Durchschnitt: Kommt Dieter Bohlen jetzt doch zurück?

Köln – Muss RTL sich doch noch einmal mit Pop-Titan Dieter Bohlen (68) an einen Tisch setzen? Möglicherweise bleibt dem Sender nichts anderes übrig, wenn er sein langjähriges Zugpferd „Deutschland sucht den Superstar“ aus dem Quotentief holen will. Seit der langjährige Chefjuror seine Recall-Zettel an den Nagel gehängt hat, scheint die Sendung nämlich einfach nicht mehr dieselbe zu sein. Das zeigt sich insbesondere an den mehr als schlechten Einschaltquoten: Seit Beginn der diesjährigen „DSDS“-Staffel sind die nämlich in einem stetigen Sinkflug.

Die letzte Folge der Castingshow ging mit einem neuen Negativrekord in die RTL-Geschichte ein. Während der durchschnittliche Marktanteil des Senders am vergangenen Samstag (12. März) bei 6,7 Prozent lag, kamen der neue Jury-Chef Florian Silbereisen (40) und seine Kollegen nur auf schlappe 6,2 Prozent. So niedrige Einschaltquoten hatte es während der Staffeln mit Bohlen als Galionsfigur nie gegeben.

Wird Dieter Bohlen möglicherweise als Chef-Juror von „DSDS“ zurückkehren?

Wer sich fragt, weshalb so wenige Fernsehzuschauer wissen wollen, wer der nächste Superstar wird, der muss nur einen Blick in die Kommentarspalten der sozialen Netzwerke werfen. Silbereisen und seine Co-Stars Ilse DeLange (44) und Toby Gad (53) werden vom „DSDS“-Publikum mehr oder weniger zerrissen — nicht selten bringen die Social-Media-Nutzer zum Ausdruck, dass die RTL-Show ohne Dieter Bohlen einfach nicht dasselbe ist.

Sollten es sich die Verantwortlichen also nochmal überlegen und den ehemaligen „Modern Talking“-Star zurück ans Jury-Pult holen? Damals hatten RTL-Sprecher erklärt, die Sendung „verjüngen“ zu wollen, weshalb neue Promi-Juroren engagiert wurden. Offensichtlich kam das nicht gut bei den Fans vor den Fernsehgeräten an. Ein Anruf bei Dieter Bohlen könnte helfen.