Von Giovanni Zarrella vorgeführt: Dieter Bohlen mit DSDS am Tiefpunkt

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

So hatte sich Dieter Bohlen sein DSDS-Comeback sicher nicht vorgestellt, denn die Quoten werden immer schlechter. Giovanni Zarrella kann sich hingegen freuen. Seine Schlagershow fährt neue Rekorde ein.

Offenburg/Mallorca – Nach der quotenschwachen DSDS-Staffel mit Schlagerstar Florian Silbereisen, erhoffte sich RTL mit der Rückkehr von Dieter Bohlen wieder bessere Zahlen. Das hat eigentlich auch wunderbar geklappt – bis zum berüchtigten „Durchnudeln“-Eklat. Anders sieht es bei Giovanni Zarrella aus. Der Schlagersänger darf sich über Rekord-Zuschauerzahlen freuen.

Von Giovanni Zarrella vorgeführt: Dieter Bohlen mit DSDS am Tiefpunkt

Dieter Bohlen ist halt doch nicht völlig unantastbar. Das TV-Publikum bestraft den Poptitan und RTL nämlich seit dem Sexismus-Skandal rund um Jill Lange mit eiserner Verweigerung. Und so rutschen die DSDS-Quoten immer weiter in den RTL-Keller. Schalteten in den letzten beiden Folge noch rund 2,2 Millionen Menschen ein, interessierten sich am Samstag nur noch 2 Millionen TV-Zuschauer für die zweite Recall-Runde auf Mallorca.

So hatte sich Dieter Bohlen sein DSDS-Comeback sicher nicht vorgestellt, denn die Quoten werden immer schlechter. Giovanni Zarrella kann sich hingegen freuen. Seine Schlagershow fährt neue Rekorde ein. (Fotomontage) © RTL/Markus Hertrich & IMAGO/STAR-MEDIA

Doch Leid und Glück liegen bekanntlich nah bei einander und so kann sich Giovanni Zarrella dagegen über traumhafte Quoten für seine ZDF-Schlagershow freuen. Zeitgleich zu DSDS sendete das ZDF nämlich die erste „Giovanni Zarrella Show“ in diesem Jahr – und stellte gleich mal einen neuen Rekord beim jungen Publikum auf.

Dieter Bohlen – Die fiesesten Sprüche des DSDS-Chefs Dieter Bohlen ist ein absoluter Fanliebling – wohl auch wegen seiner fiesen Sprüche. Der ehemalige DSDS-Chef ist nämlich nicht auf den Mund gefallen, hat immer einen Spruch auf Lager und polarisiert mit seinen oft fiesen Kommentaren – meist gegen unschuldige DSDS-Kandidaten. Hier sind die fiesesten Sprüche von DSDS-Chef Dieter Bohlen.

Rekordsamstag für die „Giovanni Zarrella Show“: Erstmals wieder über 4 Millionen Zuschauer

Erstmals seit Ende 2021 knackte der Schlagerstar mit seiner ZDF-Show wieder die 4-Millionen-Marke. Insgesamt 4,07 Millionen Menschen schunkelten am Samstag mit Giovanni Zarrella. Das ist ein Marktanteil von 16,5 Prozent. Bei den 14-49-Jährigen schalteten durchschnittlich 620.000 Zuschauer ein, was einen Marktanteil von 11,4 Prozent ergibt: ein neuer Rekord beim jungen Publikum.

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

Apropos „Giovanni Zarrella Show“: Andrea Berg sorgte bei der „Giovanni Zarrella Show“ für gute Laune. Im Netz herrschte dabei weniger ausgelassene Stimmung: Zuschauer diskutieren nämlich die Outfitwahl der Schlagersängerin. Verwendete Quellen: dwdl.de