„DSDS“-Jurorin Ilse DeLange nervt TV-Zuschauer mit dieser Angewohnheit: „Voll respektlos“

Von: Julia Volkenand

Anne-Sophie Kieseler (l.) aus Lichtenhagen wird von Jurymitglied Ilse DeLange begleitet. © RTL / Stefan Gregorowius

In der vierten Folge war musikalisch einiges geboten. Doch nicht nur die Kandidaten zeigten ihr Talent, sondern auch Jurorin Ilse DeLange. Das passte den Zuschauern aber gar nicht.

Köln - In der vierten Folge der aktuellen Staffel der RTL-Sendung DSDS gab es einige Talente, die tatsächlich durch ihre Stimmgewalt überzeugten. Natürlich waren auch weniger begnadete Kandidaten dabei. So musste sich etwa Rapper Ricardo von seinem Traum des Superstar-Daseins verabschieden. Seine Rapeinlage kam bei der Jury gar nicht gut an.

Wie das Publikum daheim die Kandidaten fand, ist nicht sicher. Doch eine Sache wurde bei Twitter fleißig kommentiert. Denn die DSDS-Fans monierten entnervt eine bestimmte Angewohnheit von Jurorin Ilse DeLange. Die ist nämlich immer Feuer und Flamme, wenn die Kandidaten ans Mikro treten. Da kommt es schonmal vor, dass sie nicht an sich halten kann und fröhlich mitsingt.

DSDS: Fans sind genervt von Ilse DeLanges Angewohnheit

Ein No-Go, finden viele Fans. „Checkt Ilse eigentlich nicht, dass es nicht um sie geht, wenn andere Leute singen???“, beschwert sich ein Twitter-User genervt. Auch andere Zuschauer finden die Begleitmusik alles andere als toll. So finden sich unter dem Hashtag DSDS Kommentare wie „Kann Ilse ein verdammtes Mal nicht mitsingen?“, „Nervt es nur mich, dass Ilse immer mitsingt?“, „Das bringt die Kandidat*innen doch nur raus!? Find‘s voll respektlos irgendwie“ und „Ja, das hasse ich auch! Sie will immer im Mittelpunkt stehen, die Olle!“

DSDS: Ilse DeLange polarisiert Publikum

Andere Fans dagegen sind begeistert von der Energie der Jurorin: „Finde übrigens auch, dass Ilse nur positive Energie ausstrahlt“ und „Ich liebe es, wenn Ilse mitsingt“, loben Nutzer. Mann kann es eben nicht allen recht machen. Generell kam die fröhliche Art der neuen Jurorin aber gut beim Publikum an, von ihrer freundlichen Art zeigten sich die Twitterer angetan. Alle Sendetermine zur aktuellen Staffel von DSDS finden Sie hier.(jv)