DSDS-Auslandsrecall: Jury um Florian Silbereisen schickt direkt vier Kandidaten wieder nach Hause

Von: Jennifer Kuhn

Derzeit kämpfen 25 DSDS-Kandidaten um den Sieg bei „Deutschland sucht den Superstar“. Im Auslands-Recall müssen bereits einige Sänger die Show verlassen.

Brindisi/Italien – Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad suchen in diesem Jahr nach Deutschlands neuem Superstar. Sie sind die neue DSDS-Jury. Die Kandidaten müssen ihnen zeigen, dass sie das Zeug zum Superstar haben – doch schon beim Auslands-Recall müssen gleich vier Musiker die Show verlassen, wie tz.de berichtet.

Deutschland sucht den Superstar Staffel 1: 9. November 2002 DSDS-Gewinner 2021 Jan-Marten Block Jury-Besetzung 2022 Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad DSDS-Finale 28. Mai 2022

DSDS-Nesthäkchen Marie Wegener nicht wiederzuerkennen

Jeder einzelne Kandidat möchte der neue Superstar werden – wovon sie aber noch erstmal träumen dürfen. Sie hingegen hat es 2018 in der 15. DSDS-Staffel geschafft: Marie Wegener. TV-Zuschauer kennen sie noch als schüchternes Mädchen mit einer aussagekräftigen Stimme – doch mit diesem „süßen“ Look ist jetzt Schluss.

Die heute 20-jährige Sängerin zeigt sich in einem neuen Look. Mit Lederjacke und lockigen blonden Haaren präsentiert sie ihren neuen Style ihren Fans auf Instagram. „Heutzutage versucht man immer, der oder die Beste zu sein und für alle gut genug zu sein. Dabei vergisst man oft, dass man für die Menschen, die dich wirklich lieben, immer unglaublich wertvoll sein wird, bedingungslos!“, kommentierte die 20-Jährige ihren Post.

Die DSDS-Kandidaten 2022 © RTL / Stefan Gregorowius

DSDS-Recall in Italien: Kandidaten bereiten sich auf die kommenden Shows vor

Von Burghausen (Bayern) nach Brindisi in Italien. Hier sollen sich die DSDS-Kandidaten auf den kommenden Recall vorbereiten. Doch bevor es soweit ist, dürfen sie eine kurze Verschnaufpause machen und springen in den Pool in ihrer Villa.

Am nächsten Morgen werden Florian Silbereisen, Toby Gad und Ilse DeLange die Kandidaten in ihrer Villa besuchen und sie auf die kommende Performance vorbereiten. Die DSDS-Jury verrät dabei, dass die Sängerinnen und Sänger in unterschiedlichen Gruppen aufgeteilt werden. Die neuen Vocal-Coaches Jemma Endersby und Kate Nelson sind ebenfalls vor Ort, berichtet RTL.

Der Weg zum Superstar ist hart. Das Motto im Auslands-Recall lautet: „Sommer, Sonne & Good Vibes“. Die DSDS-Jury verkündet in dem Gespräch dann auch gleich die erste schockierende Nachricht: Vier Kandidaten werden die Show nach dem ersten Set verlassen müssen.

Diese Nachricht kommt für alle Musiker ziemlich überraschend. Schon bei den Proben zeigt sich, dass nicht alle Gruppen direkt und miteinander harmonieren. Wer schafft es in die nächste Runde und kann die Juroren von sich überzeugen? DSDS-Fans werden es in der kommenden Folge von „Deutschland sucht den Superstar“ am Samstag um 20:15 Uhr bei RTL erfahren.

„Großes Geständnis“ bei DSDS: Toby Gad fälschte Backstage-Pässe, um Freddy Mercury live zu sehen

Ein Juror erzählte einer Kandidatin während des Castings, dass er schon einmal auf einem Queen-Konzert gewesen ist. Doch seine Pässe vor Ort waren nicht ganz legal. Toby Gad fälschte die Backstage-Pässe um Freddy Mercury live in München zu sehen.

Verwendete Quellen: media.rtl.com, DSDS-Folge 10, instagram.com/mariewegener_official