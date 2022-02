Selbst ernannter „Superstar“ ätzt gegen „ahnungslose“ DSDS-Jury - und richtet sich dann an „alle Girls“

Von: Julia Volkenand

Riccardo Paolino aus Düsseldorf ist nicht happy über sein Ausscheiden bei DSDS. © RTL / Stefan Gregorowius

Kandidat Ricardo kam bei der DSDS-Jury gar nicht gut an. Für die Absage in der Sendung fand er deutliche Worte.

Köln - Bei DSDS wird für einen Kandidaten jede Staffel ein Traum wahr. Im Umkehrschluss platzen aber natürlich auch jede Menge Fantasien vom Superstar-Dasein. Dass sich die Jury also nicht bei jedem beliebt macht, kann man sich denken. Doch es gibt immer wieder Kandidaten, die besonders schlecht mit der Zurückweisung zurechtkommen.

Auch in der vierten Folge der aktuellen Staffel der Casting-Show war musikalisch einiges geboten. Immerhin fünf von neun Kandidaten schafften es diesmal in den Recall, drei davon dürfen die Reise Richtung Italien antreten. Julia Haß (20), Raphaela Spirydowicz (27) und Daniel Muhadzeri (25) dürfen in die nächste Runde, um für einen Platz in den Live-Shows zu kämpfen.

Mit der DSDS-Jury war ein Kandidat gar nicht zufrieden. © RTL / Stefan Gregorowius

DSDS-Kandidat sauer über Ausstieg: „Schade für Deutschland“

Für die restlichen Kandidaten hieß es: Endstation. So auch für den 25-jährigen Ricardo Paolino. Das dürfte vor allem ihn selbst überraschen. Er konnte mit seinem, nun ja Sprechgesang, nicht so recht überzeugen. Dabei findet Ricardso selbst, er wäre eine echte Bereicherung für den Musikmarkt. Schon vor seinem Auftritt bezeugte er selbstbewusst, er sei der „deutsche Superstar.“ Sein Ausscheiden empfindet er deshalb auch als besonders „schade fürs Fernsehen und schade für Deutschland“.

Dass er nicht weiterkam, sei einzig und allein die Schuld der Jury, fand er anscheinend und verkündete im Abgang: „Die haben keine Ahnung von Musik, die Leute.“

DSDS: Kandidat meckert nach Rauswurf über Jury

Allerdings: Besonders nett formuliert war selbst die Kritik des sonst so bemüht höflichen Florian Silbereisens nicht: „Mit dem Rappen brichst du keine Herzen, das ist mal klar. Und im Gesangsteil kam gar nix, nicht ein einziger Ton.“ Autsch. Klar, dass Ricardo das nicht schmeckte. Nur einer konnte er die Absage verzeihen: Jurorin Ilse DeLange. Zwar kannte der Düsseldorfer ihren Namen nicht, aber er fand trotzdem, „die Dame war nett.“

Nun müssen RTL-Zuschauer ohne Ricardo klarkommen - für ihn hieß es endgültig: Aus der Traum! Eine frohe Nachricht gab es aber noch für all jene, die spontan zu Ricardo-Fans wurden: „An alle Girls, ich bin single“, verkündete er noch vor seinem Auftritt. Vielleicht bleibt so wenigstens irgendetwas Positives von seinem Auftritt übrig.

