DSDS-Star auf schiefe Bahn geraten: Richter verdonnert Starian zu 60 Sozialstunden

„Wohnt ganz bodenständig“ trotz Millionen: DSDS-Juror Toby Gad zeigt Bauernhof und seine Frau

Toby Gad sitzt seit einigen Wochen in der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“. Für seine Angebersprüche erntet er häufig Kritik. Doch in der neunten Castingfolge prahlt er nicht mit seinem Erfolg, sondern mit seinem bodenständigem Leben auf seiner Farm in Los Angeles.