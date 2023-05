„Habe ich nicht gedacht“: Luca Hänni rechnete nicht mit „Masked Singer“-Sieg

Köln – Der Sieger der aktuellen Staffel von „The Masked Singer“ steht fest! Niemand Geringeres als der einstige „Deutschland sucht den Superstar“-Erstplatzierte Luca Hänni (28) konnte die TV-Show, in der prominente Teilnehmer in extravaganten Kostümen singen und dabei versuchen, unerkannt zu bleiben, für sich entscheiden. Dass er schon wieder als Gewinner einer Gesangssendung hervorgehen würde, kam für Luca Hänni selbst offenbar ziemlich überraschend. In einem Interview mit „Promiflash“ verriet der gebürtige Schweizer, dass er niemals mit seinem „The Masked Singer“-Sieg gerechnet hätte.

Luca Hänni konnte die aktuelle Staffel von „The Masked Singer“ für sich entscheiden. Mit seinem Sieg rechnete der einstige DSDS-Gewinner nicht. © Rolf Vennenbernd

In dem beliebten TV-Format trat Luca Hänni als afrikanischer Vogel Schuhschnabel verkleidet auf. Als er seine Teilnahme vor Staffelbeginn zusagte, hatte der Musiker dabei keinesfalls zum Ziel, das Treppchen zu erobern. Stattdessen wollte Luca eigentlich nur die erste Runde überstehen. Im Gespräch mit „Promiflash“ erzählt er dazu: „Nein, ich habe nicht ans Gewinnen gedacht. Mein Ziel war es, nicht als erster herauszufliegen.“

Luca Hänni begeisterte als Schuhschnabel das Publikum von „The Masked Singer“

Im Laufe der Staffel avancierte Luca Hänni dann langsam aber sicher zum Favorit bei „The Masked Singer“. Nachdem er mehrere Folgen unerkannt überstanden hatte, wuchs in ihm laut eigener Aussage der Wunsch, die beliebte ProSieben-Sendung für sich zu entscheiden. Der 28-Jährige berichtet: „Dann ist es einfach von Woche zu Woche so gegangen und ab Show vier kam dann der Ehrgeiz auf. Wenn ich Shows mache, will ich sie auch gewinnen.“

Glücklicherweise ging Lucas Plan auf und der „The Masked Singer“-Pokal wanderte in der letzten Ausgabe in seine Hände. „Schlussendlich bin ich jetzt megafroh, aber es ist immer eine Achterbahn der Gefühle. Die Challenge ist, dass man sich da nicht zu viel Druck macht und so verbissen ist“, erklärt der DSDS-Star seine Strategie. Doch viel wichtiger als die Goldmedaille war Luca Hänni die Erfahrung an sich. „Mein Highlight war das Team, man hat sich da richtig angefreundet“, erzählt er, „ich finde es bei solchen Produktionen super, wenn man sich da auch menschlich versteht und dann macht es auch richtig Spaß.“