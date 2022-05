Knutsch-Song von Florian Silbereisen? Schlagerstar umgeht pikante Frage bei DSDS

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Zu welchem Song hat Florian Silbereisen früher geknutscht? Eine intime Frage, die wohl ziemlich viele Fans interessieren dürfte. (Fotomontage) © Screenshot RTL/Deutschland sucht den Superstar

Zu welchem Song hat Florian Silbereisen früher geknutscht? Eine intime Frage, die wohl ziemlich viele Fans interessieren dürfte. Doch der Schlagerstar weiß, wie er sein Privatleben aus der Öffentlichkeit raushält und umgeht die Frage geschickt.

Köln - Das DSDS-Halbfinale stand am Samstag (30. April 2022) ganz im Zeichen der Liebe. Passend dazu fühlte Moderator Marco Schreyl der Jury mal auf den Zahn und wollte wissen, bei welchen Songs sie schon einmal geknutscht haben. Joachim Llambi, Toby Gad und Ilse DeLange beantworten die Frage ohne zu zögern, nur Florian Silbereisen (Die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) wich gekonnt aus.

Zu welchem Song hat Florian Silbereisen früher geknutscht? Schlagerstar umgeht pikante Frage bei DSDS

„Lasst doch mal - nicht visuell, sondern wörtlich - die Hosen runter“, fordert Marco Schreyl die DSDS-Jury auf. „Bei welchen Songs habt ihr denn schon einmal geknutscht, gekuschelt?“. Obwohl Florian Silbereisen nur allzu gern seine Glücksunterhose in die heimischen TV-Kameras hält, behielt der Schlagerstar diesmal als einziger die (wörtlichen) Hosen an.

„Ich bin völlig fasziniert, dass die sich an den Song erinnern, während sie küssen. Da hab ich noch nie dran gedacht, was da läuft. Da bin ich mit ganz was anderem beschäftigt“ beginnt Florian Silbereisen sein Ausweichmanöver. „Du weißt, schon jetzt haben alle Schreiberlinge ihre Stifte im Anschlag“, warnt Marco Schreyl - und damit hat er wohl nicht ganz unrecht.

Florian Silbereisen erzählt von seinen ersten Dating-Erfahrungen: „Tinder hieß bei uns Flaschendrehen“

Weil Florian Silbereisen (Die wichtigsten Fernsehsendungen des Schlagerstars) aber nun einmal nicht erst seit gestern in der Öffentlichkeit steht und ein absoluter Medien-Profi ist, dürfte es nicht überraschen, dass der Schlagerstar die Frage geschickt umgeht. Stattdessen erzählt er einen Schwank aus seiner Jugend: „Du musst dir ja überlegen, bei uns war das ja damals eine ganz andere Zeit“.

„Wir hatten kein Internet, wir hatten kein Handy. Tinder hieß bei uns Flaschendrehen. Wahrheit oder Pflicht und dann gings zur Sache“, schwelgt der Schlagerstar in Erinnerungen. Marco Schreyl scheint den Wink mit dem Zaunpfahl aber verstanden zu haben und sagt schnell die nächste DSDS-Kandidatin an.

Florian Silbereisen steht übrigens gerade nicht nur als DSDS-Juror vor der Kamera, sondern tourt zeitgleich mit seinem Schlagerfest.XXL durch ganz Deutschland. Beim Tourauftakt in Riesa macht sich Florian Silbereisen vor tausenden Fans über das fehlende Deckhaar von Oli P. lustig. Doch sowohl er als auch das Publikum mussten herzhaft lachen. Verwendete Quellen: RTL/Deutschland sucht den Superstar