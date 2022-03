Joachim Llambi zerreißt „Let‘s Dance“-Kandidat Bastian: „Du bist so ein geldgeiler Sack“

Neben 13 anderen Promis wollte in der ersten „Let‘s Dance“-Liveshow auch Comedian Bastian Bielendorfer sein Können beweisen. Statt Lob hagelte es für den RTL-Teilnehmer jedoch hauptsächlich spitze Kommentare von Juror Joachim Llambi.

Köln - Hartes Training, Schweiß und Muskelkater bis zum Abwinken - all das nehmen aktuell 14 Promis auf sich, um die Jury sowie Zuschauer bei „Let‘s Dance“ von sich und ihren Tanzfertigkeiten zu überzeugen (hier alle News auf der Themenseite). Nachdem in der großen Kennenlernshow am 18. Januar die Tanzpartner zugeordnet wurden, folgte eine Woche später die erste Liveshow der RTL-Produktion. In dieser lieferten sich Bastian Bielendorfer (37) und Juror Joachim Llambi (57) ein Wortgefecht, wie tz.de berichtet.

Bastian Bielendorfer deutscher Bestseller-Autor und Comedian Geboren 24. Mai 1984 Geburtsort Gelsenkirchen Größe 1,99 m

Joachim Llambi wieder bei „Let‘s Dance“ mit dabei

Bereits vor dem Auftakt der 15. Staffel „Let‘s Dance“ gab es sowohl für die Fans als auch Teilnehmer der Sendung erschütternde Neuigkeiten. Denn kurz bevor es richtig los ging, wurde RTL-Urgestein und Juror Joachim Llambi positiv auf Corona getestet.

Trotz Joachim Llambis Erkrankung trat die „Let‘s Dance“-Jury um 20:15 Uhr jedoch in Gänze auf. Denn wie die Instagram-Seite der Show kurz vor Start der Show bekannt gab, konnte Profi-Fußballer Rúrik Gíslason (33) als temporärer Juror gewonnen werden.

Nach seiner Corona-Erkrankung lief Joachim Llambi in der „Let‘s Dance“-Liveshow am 25. Februar wieder zu Höchstform auf © RTL

„Let‘s Dance“-Juror Joachim Llambi und Kandidat Bastian Bielendorfer im Dauergefecht

Nachdem er aufgrund seiner Erkrankung kurzfristig fehlte, war Joachim Llambi am 25. Februar dafür jedoch umso mehr ganz wie man es erwartet. So kritisierte der 57-Jährige die Kandidaten nicht nur scharf, sondern teilte auch im Dialog mit den Teilnehmern und Tänzern ordentlich aus.

Infolgedessen schien es der RTL-Juror besonders auf Comedian Bastian Bielendorfer abgesehen zu haben. Der 37-Jährige und seine „Let‘s Dance“-Partnerin Ekaterina Leonova spielten zu Beginn ihres Quickstepps kurz den einstigen Auftritt Bielendorfers bei „Wer wird Millionär?“ nach und sorgten für eine Menge Lacher, konnten darüber hinaus jedoch nur wenige Punkte einheimsen. Joachim Llambi war besonders gnadenlos - und vergab lediglich einen Punkt.

„Du bist so ein geldgeiler Sack“ - Joachim Llambi teilt gegen „Let‘s Dance“-Kandidat aus

Kurz vor der niedrigen Bewertung wurden Bielendorfer und Leonova traditionsgemäß zum Gespräch an das Jurypult gebeten. Dort musste sich der Comedian so einiges anhören. "Du bist so ein geldgeiler Sack, Bielendorfer", kommentierte Joachim Llambi hinsichtlich dessen "Wer wird Millionär?"-Teilnahme. "Waren Sie nicht mal Börsenmakler?", reagierte dieser daraufhin sarkastisch.

Zu diesem Kommentar hatte Joachim Llambi jedoch direkt einen Konter parat: „Es gibt ja Unterschiede zwischen geldgeilen Säcken. Die einen können tanzen, die anderen müssen beten“. Damit spielte der 57-Jährige darauf an, dass Bielendorfer während dem Training regelmäßig ein Llambi-Porträt anbetet. Und weiter: „Du solltest lieber beten, dass du dich mal standard- oder tanzmäßig bewegst“.

„Let‘s Dance“-Juror schockt RTL-Publikum in der ersten Liveshow - „Was zur Hölle“

Die erste Liveshow hielt viele Überraschungen bereit - nicht nur das Wortgefecht zwischen Joachim Llambi und Bastian Bielendorfer, sondern auch einen gewöhnungsbedürftigen Look. Denn zwar sind die „Let‘s Dance“-Jurosten Jorge Gonzalez und Motsi Mabuse für ihre Extravaganz bekann - einer der beiden schockierte Fans und Zuschauer nun aber vollends.

Quellen: RTL