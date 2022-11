Mit Glitzer-Dekolleté und langem Beinschlitz: Helene Fischer begeistert bei „Licht ins Dunkel“

Von: Sarah Wolzen

Bei der Gala „Licht ins Dunkel“ sammelten im ORF zahlreiche Promis Spenden für den guten Zweck. Auch Schlagerikone Helene Fischer ließ es sich nicht nehmen, ihre größten Hits zu performen. Und das in einem atemberaubenden Outfit.

Wien - Weihnachtszeit ist Spendenzeit. So auch am Freitagabend im ORF, wo sich zahlreiche Prominente die Ehre gaben, bei „Licht ins Dunkel“ Spenden für den guten Zweck zu sammeln. Für musikalische Unterhaltung sorgte ua. Schlagerqueen Helene Fischer (38), die sich nicht nur mit einer rührenden Botschaft an das Publikum wandte, sondern auch mit ihrem Outfit für Begeisterung sorgte.

Schlagerstar Helene Fischer tritt bei „Licht ins Dunkel“ auf

Eigentlich absolviert die Schlagerikone zur Zeit keine Auftritte - doch für den guten Zweck hat sie eine Ausnahme gemacht. „Das ist die Essenz unseres Lebens“, erklärt die 38-Jährige, „wenn wir nicht zurückgeben, das was wir als Glück empfangen dürfen.“ Denn sie selbst stünde „so auf der Sonnenseite des Lebens“, gesteht Helene Fischer und es sei ihr deshalb eine „Herzensangelegenheit“ bei der Spendengala dabei zu sein und etwas zurückzugeben.

Helene Fischer begeistert bei der ORF-Spendengala „Licht ins Dunkel“ mit ihrem heissen Outfit © ORF

Und so können sich das Publikum im Saal und die Zuschauer vor dem TV auf ein feuriges Helene-Fischer-Medley freuen. Von „Null auf 100“, über „Ich will immer wieder... dieses Fieber spür‘n“ bis „Atemlos“ ist alles dabei, was das Schlagerherz begehrt.

Helene Fischer begeistert mit heissen Outfit ihre Schlagerfans

Und atemlos dürfte beim Anblick Helene Fischers so manch ein Schlagerfan geworden sein. Denn das Outfit einer der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten war wieder einmal ein wahrer HIngucker. Im silbernen Glitzerkleid fegte Helene über die Bühne. Besondere Highlights ihres Bühnenlooks: das große Dekolleté sowie der Beinschlitz, der der Sängerin beinahe bis zur Hüfte reichte.

Gelohnt hat sich der Auftritt von Helene Fischer allemal. Am Ende des Abends kamen bei der Spendengala sage und schreibe 3.640.000 Euro zusammen. Auf die Auftritte einer weiteren Schlager-Ikone werden die Fans künftig wohl jedoch verzichten müssen. Denn mit 70 Jahren hat sich Vicky Leandros entschlossen, ihre Schlagerkarriere zu beenden. Verwendete Quellen: ORF