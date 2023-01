„Nur durchnudeln lassen“: Mobbing-Skandal bei DSDS – Dieter Bohlen macht Kandidatin fertig

Von: Stella Rüggeberg

Dieter Bohlen ist für seine harten Sprüche bekannt. Doch geht er bei dieser Kandidatin zu weit? Jill Lange ist nach ihrem DSDS-Auftritt völlig aufgelöst und muss wegen der Beleidigungen vom Poptitan weinen.

Köln - Jill Lange (22) war schon Kandidatin bei „Are You The One“, „Are You The One – Realitystars in Love“ und „Ex on the Beach“ und hat sich im Trash-TV schon eine große Fanbase aufgebaut. Bei DSDS möchte sie nun ihr Gesangstalent unter Beweis stellen. Von ihrem Gesang kann Jill aber nicht viel zeigen, sondern muss sich harte Beleidigungen von Dieter Bohlen (68) anhören.

Trash-TV-Kandidatin will bei DSDS ihr Gesangstalent beweisen

Bevor Jill überhaupt vorsingen kann, dreht sich alles um ihre Trash-TV-Karriere. In den Formaten hat sie viele Männer kennengelernt, einer ist heute sogar ihr fester Partner: Lars (26). Er war Kandidat bei „Die Bachelorette“ und „Ex on the Beach“, wo er auf Jill traf. Bei DSDS begleitet er die 22-Jährige und stärkt ihr bei den Anfeindungen von Dieter Bohlen den Rücken.

Dieter Bohlen ist für seine harten Sprüche bekannt. Doch geht er bei Realitystar Jill Lange zu weit? © IMAGO / Beautiful Sports & Instagram/jill_langee

„Du hast mit mehreren Männern was gehabt?“, fragt Pietro Lombardi (30) sofort, als er von Jills TV-Karriere erfährt. „Ähm, ja?!“, entgegnet Jill verwirrt. „Und wie kommst du damit klar?“, fragt er Lars, der sehr cool kontert: „Ich bin ja kein Stück besser.“ Auch Jurorin Katja Krasavice (26) sieht da kein Problem: „Vor allem – damit klarkommen?! Als wäre das voll was Schlimmes“, schießt sie gegen ihren Co-Juror.

Mobbing-Skandal bei DSDS - Dieter Bohlen macht Kandidatin fertig

Doch Dieter Bohlen lässt nicht nach und will wissen, warum sich Jill für ihre Teilnahmen an Dating-Formaten entschieden hat: „Also ich habe Abitur gemacht und danach dachte ich mir so: ‚Was machst du jetzt?‘ Ich wollte schon noch irgendwas Cooles machen, Abenteuer erleben“, erklärt Jill, stößt damit beim Poptitan allerdings auf Unverständnis: „Hast du irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?“

Jill Lange stößt wegen ihrer Reality-TV-Karriere bei DSDS auf Konfrontation. © RTL+

Nach dieser Frage muss auch Jill sich erstmal sammeln. „Jeder kann ja machen, was er will!“, feuert sie zurück. Doch Dieter Bohlen ätzt weiter: „Ich kann dazu nichts sagen, weil ich gucke so einen Schrott nicht an.“ Ein ‚Nein‘ gabs vom Poptitan dann noch hinterher. Dank Pietro Lombardi und Katja Krasavice darf Jill aber in den Recall einziehen.

Jill Lange in Tränen nach Mobbing-Skandal von Dieter Bohlen bei DSDS

Der Vorfall geht allerdings nicht spurlos an ihr vorbei. Auf Instagram zeigt sich Jill nach dem Vorfall völlig aufgelöst: „Ich bin absolut kritikfähig. Sag mir, dass ich nicht singen kann, sag mir, dass ich mich anhöre, wie eine heulende Hyäne – damit kann ich umgehen. Aber Dieter ist persönlich geworden und da wurde auch nicht alles gezeigt. Das muss ich hier auch einfach mal sagen, weil das sind Sachen, die gehen nicht. Dieter hat mich beleidigt‘“, weint die 22-Jährige.

Die harten Sprüche vom Chefjuror sind für viele Zuschauer ein Muss. Während manche Fans sich über das Comeback des Poptitans freuen, fällt Guildo Horn ein knallhartes Urteil über Dieter Bohlens DSDS. Die Kandidaten würden dort wie „geschlagene Hunde“ herausgeführt werden. Verwendete Quellen: „Deutschland sucht den Superstar“ - Staffel 20, Folge 4 ; instagram/jill_langee