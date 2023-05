Ehekrach wegen Lisa von „Bauer sucht Frau“: Hannelore wäscht Heino den Kopf

Lisa Klemp sorgt aktuell bei „Bauer sucht Frau International“ für Aufsehen. Und auch eine Promi-Dame scheint kein großer Fan der Friseurin zu sein: Heinos Ehefrau Hannelore.

Köln/Argentinien - Auffallen um jeden Preis – das ist wohl das Motto von „Bauer sucht Frau International”-Kandidatin Lisa Klemp (31). In Argentinien sorgt sie gerade auf dem Hof von Winzer Ezequiel für Aufsehen.

„Bauer sucht Frau“-Kandidatin Lisa kommt in High Heels auf Bauernhof

Die 31-Jährige tanzte bei „Bauer sucht Frau International“ am ersten Tag mit High Heels an. Während der Landwirt davon begeistert zu sein schien, scheiden sich im Netz die Geister an Klemp. Schließlich machte sie sich schon vor BsF im Format „Adam sucht Eva” nackt. Und auch Hannelore (80), die Ehefrau von Schlagerstar Heino (84), ist nicht sonderlich begeistert von Klemps freizügiger Art.

Denn Lisa Klemp ist gelernte Friseurin und spielt im vor wenigen Wochen veröffentlichten Musikvideo von Heinos „10 nackte Friseusen”-Cover (Original: Mickie Krause, 52) mit. Gemeinsam mit anderen Fachkräften tanzt und posiert sie darin in knappen Dessous bekleidet – der 84-jährige Blondschopf inmitten des Geschehens.

Hannelore hat Heino „den Kopf gewaschen“ wegen Musikvideo mit Lisa Klemp

Hannelore hatte an dieser Aktion etwas auszusetzen. „Als Heino mir sagte, dass er ein Lied über zehn nackte Friseusen singen will, war ich entsetzt und habe ihn gefragt, ob er den Verstand verloren hat. Wie kommt er in seinem Alter noch auf solche Ideen?”, sagte sie “Bild.de” im April.

Kopie von Montage Dreigeteilt ZRU (16).jpg © RTL / Instagram Lisa Klemp / Imago Images

Heino hätte es seiner Ehefrau zudem verschwiegen, dass er mit leicht bekleideten, jungen Frauen im Musikvideo tanzen würde. „Ich habe Heino deshalb gründlich den Kopf gewaschen, aber er ist wie immer stur geblieben und hat nur in sich hineingelächelt”, ärgerte sich die 80-Jährige.

Heino reagierte auf den Ehekrach mehr als gelassen: „Hannelore wird sich schon wieder beruhigen. Sie muss wirklich nicht eifersüchtig sein. Die Mädchen waren alle sehr nett, aber ich habe doch nur Augen für meine Hannelore.”

Verwendete Quellen: Bild.de