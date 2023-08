Ehemalige „Verbotene Liebe“-Schurkin Miriam Lahnstein fängt jetzt bei „Unter Uns“ an

Ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk für Miriam Lahnstein: Die ehemalige „Verbotene Liebe“-Schauspielerin wechselt nun zur „Unter uns“-Familie. Dort wird sie die Rolle Patrizia Neumann-Goldberg spielen.

Köln - Die meisten Soap-Liebhaberinnen und -Liebhaber kennen sie als intrigante Gräfin Tanja von Lahnstein aus der TV-Serie „Verbotene Liebe“. Jetzt übernimmt Schauspielerin Miriam Lahnstein (49) einen neuen Part: Sie hat eine Hauptrolle in der RTL-Seifenoper „Unter uns“ ergattert.

Miriam Lahnstein freut sich auf „Unter uns“-Familie

Ihr erster Drehtag am Mittwoch (9. August) fällt für die gebürtige Düsseldorferin mit ihrem 49. Geburtstag zusammen. Entsprechend schwärmt sie: „Das wird ein unvergesslicher Tag, denn ich habe noch nie Geburtstag und die erste Klappe für eine neue Serie zusammen gefeiert.“

Die Rolle Tanja von Lahnstein hatte sie zuvor – mit mehreren Unterbrechungen – rund 20 Jahre bei „Verbotene Liebe“ (1995-2015) inne, ebenso in der Streaming-Neuauflage „Verbotene Liebe - Next Generation“ (2021) „Ich freue mich, wieder Teil einer täglichen Serie zu sein.“ Es sei ein bisschen wie „Nachhausekommen“, so die Schauspielerin.

Miriam Lahnstein war nicht immer nur als Schauspielerin tätig Schon als 13-jährige Teenagerin spielte Miriam Lahnstein in dem WDR- Sechsteiler „Wer nicht wagt, der nicht gewinnt“ mit. Außerdem stand sie für „Der Lehrer“, „Morden im Norden“, „SOKO Köln“, „Falk“, „Heldt“, „In aller Freundschaft“ und „Blutige Anfänger“ vor der Kamera. Neben der Schauspielerei absolvierte sie ein Psychologie-Studium an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und arbeitete als Kinder- und Jugend-Psychologin.

Patrizia Neumann-Goldberg: Das ist Miriam Lahnsteins neue Rolle

Ihre neue Rolle, Patrizia Neumann-Goldberg, ist laut Sender Besitzerin einer großen Hotelkette. Nachdem diese erfahren hat, dass ihre totgeglaubte Tochter Stella Richter (Bettine Langehein, 34) noch lebt, will sie diese nun als ihre Nachfolgerin etablieren. Doch ihre Tochter hat eigene Pläne.

„Ich darf bei ‚Unter uns‘ eine tolle Rolle mit vielen spannenden und schönen Geschichten spielen und es wird in der Schillerallee so einiges an Aufregung geben, wenn Patrizia Neumann-Goldberg dort einzieht“, verspricht Lahnstein. „Ich freue mich sehr auf die neuen Kolleginnen und Kollegen vor und hinter der Kamera und ganz besonders auf die, die ich bereits kenne und mit denen ich schon gedreht habe.“

In „Unter uns“ wird sie ab Folge 7.233, die voraussichtlich am 25. Oktober um 17:30 Uhr bei RTL ausgestrahlt wird, zu sehen sein. Jede Folge ist bereits sieben Tage früher auf RTL+ verfügbar. In der ARD hingegen läuft schon seit 2005 „Sturm der Liebe“ – doch die Telenovela befindet sich derzeit im Quotentief. Verwendete Quellen: rtl.de