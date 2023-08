Aus Sorge um kranken Ehemann: „Goodbye Deutschland“-Auswanderin bricht geplanten Dreh ab

Von: Elena Rothammer

Krankheits-Schock bei „Goodbye Deutschland“-Familie Mermi-Schmelz: Kathrin bangt wegen zwei vergrößerter Aorten um ihren Mann Thommy und weiß zunächst selbst nicht, wie es weitergeht.

Salzburg – Im Sommer schuften sie auf Mallorca, in der Wintersaison stellen sie sich dem Gastro-Stress im Salzburger Land: Thommy (52) und Kathrin Mermi-Schmelz (55) geben alles für ihr Auswanderer-Leben. Doch gesundheitliche Probleme bremsten das „Goodbye Deutschland“-Paar nun aus. Kathrin fürchtete um Thommys Leben.

Zwei vergrößerte Aorten: „Goodbye Deutschland“-Star Thommy Mermi-Schmelz im Krankenhaus

Schon im vergangenen Jahr dachte der „Goodbye Deutschland“-Star, er habe Krebs und erfuhr dann auch noch, dass seine Mutter bald sterben wird. Jetzt folgte der nächste Schicksalsschlag: Kurz vor einem Dreh mit VOX meldete sich Kathrin unter Tränen und sagte ab, weil ihr Mann im Krankenhaus lag.

In einer Sprachnachricht, die in einer neuen Folge von „Goodbye Deutschland – Viva Mallorca!“ abgespielt wird, ist die TV-Auswanderin weinend zu hören: „Ich habe leider keine guten Nachrichten, wir müssen den Dreh bitte canceln für Mittwoch. Es geht nicht. Tommy war heute im Krankenhaus und er hat zwei vergrößerte Aorten, die Herzaorta und die Bauchaorta.“ Besonders tragisch: Sein Papa ist ja schon an einem Aneurysma gestorben und es ist vererblich. „Wir müssen jetzt erstmal schauen, wie es weitergeht“, erklärte Kathrin. Thommys Bauchaorta sei extrem geschwollen. Sollte sie platzen, besteht akute Lebensgefahr.

Thommy und Kathrin Mermi-Schmelz – zwei echte „Goodbye Deutschland“-Urgesteine: Bereits seit August 1998 sind Thommy und seine Kathrin liiert, davon sind sie inzwischen rund 15 Jahre verheiratet. Bei „Goodbye Deutschland“ zählt das Paar zu den absoluten Urgesteinen der VOX-Sendung: 2007 zog das Paar nach Brasilien und blieb dort bis 2015. Anschließend kehrten die beiden nach Europa zurück und arbeiteten unter anderem in Schweden oder Österreich, leben nun aber auf Mallorca. Als Koch und Kellnerin ist das Ehepaar zudem ein eingespieltes Team, egal ob beruflich oder privat.

„Goodbye Deutschland“-Star Kathrin Mermi-Schmelz: „Wir werden etwas kürzertreten ab der Sommersaison“

Dann aber die Entwarnung: Was aussah wie eine geschwollene Aorta, war letztendlich eine Zyste in Tommys Bauch. „Natürlich ist mir ein Stein vom Herzen gefallen. Ich denke immer, die Ärzte wollen mich nervlich fertig machen. Das ist echt kein Spaß. Das ging zwei Wochen“, klagte der gebürtige Baden-Württemberger. Nach diesem Schock steht für seine Frau aber eines fest. „Wir haben uns entschieden, etwas kürzerzutreten ab der Sommersaison“, verkündete Kathrin.

Eigentlich wollten Thommy und Kathrin Mermi-Schmelz wie gewohnt für „Goodbye Deutschland“ drehen. Doch plötzlich muss die 55-Jährige um das Leben ihres Mannes bangen. © Screenshot / „Goodbbye Deutschland“ vom 14. August

Was das zu bedeuten hat, ist in einer neuen Folge der VOX-Show am 14. August um 20:15 Uhr zu sehen. Vor einer Herausforderung stand zuletzt auch Familie Wiepert: Die Tochter des „Goodbye Deutschland“-Auswanderers hasst die Sprache ihrer neuen Heimat. Verwendete Quellen: VOX / „Goodbye Deutschland“, Folge vom 14. August