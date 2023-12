Ehrliche Worte: Will „Einsatz in 4 Wänden“-Star Tine Wittler zurück ins TV?

Über zehn Jahre hinweg war Tine Wittler die Expertin, die zahlreiche Häuser und Wohnungen umdekorierte und „Einsatz in vier Wänden“ zu einem Quotengaranten machte. Zurück will sie dahin allerdings nicht...

Wendland – Von 2003 bis 2013 war Tine Wittler (50) das Gesicht von „Einsatz in vier Wänden“. In dem Reality-Format von RTL machte sie schön, was noch zu retten war, und schenkte über die Jahre tausenden Teilnehmenden ein neu eingerichtetes Zuhause. Eine tägliche Sendung zu moderieren, kann sich die Fernseh-Expertin heute jedoch nicht mehr vorstellen, wie sie jetzt in einem neuen Interview verraten hat.

Bei „Haus des Jahres: Deutschland“ ist Tine Wittler Jurorin

In der neuen Staffel von „Haus des Jahres: Deutschland“ ist Wittler nun einmal mehr als Expertin für Inneneinrichtung zu sehen. Als Jurorin unterstützt sie Design-Experte Heinz Guido Frinken (geb. 1969) bei der Suche nach Deutschlands faszinierendstem Zuhause. Aktuell läuft die dritte Staffel bei Joyn und ist auch beim Streamingdienst Discovery+ verfügbar.

Im Interview mit „t-online“ verrät die Inneneinrichtungs-Expertin, dass ihr das Konzept der Sendung sofort gefallen habe: „Ich bin ein sehr neugieriger Mensch und interessiere mich per se für fremder Leute Wohnungen. Deswegen hat die Sendung meine Neugier natürlich sehr getriggert“, erzählt sie. Auch durch die Zusammenarbeit mit Heinz Guido Frinken sei sie überzeugt gewesen, sich erneut in ein Format für Inneneinrichtungen einzubringen. „Er war auch mit ein Grund, warum ich zugesagt habe“, so Wittler.

Tine Wittler hat „keine Lust, ein Remake noch einmal durchzukauen“

Anders sieht es hingegen bei zahlreichen anderen Formaten aus, wie sie im Interview weiter verrät. Grundsätzlich sei sie zwar weiteren Fernsehauftritten nicht abgeneigt, allerdings seien die „Anfragen, die in den letzten Jahren und Monaten an mich herangetragen wurden“, laut der 50-Jährigen „inhaltlich nicht so“ gewesen, „dass ich das hätte machen wollen“. Trotzdem findet sie: „Alles ist gut, wie es ist“.

Mit den Jahren scheint Tine Wittler also offenbar genau zu wissen, was sie möchte. Für einen Wiedereinstieg mit „Einsatz in vier Wänden“ findet sie daher auch deutliche Worte: „Für eine tägliche Sendung wie ‚Einsatz in 4 Wänden‘ zurückzukehren, kann ich mir auf gar keinen Fall vorstellen. Ich habe keine Lust, ein Remake noch einmal durchzukauen.“ Denn dafür habe sie sich „zu sehr weiterentwickelt“, erklärt sie.

