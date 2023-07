Eier-Tennis im Fernsehgarten: ZDF-Zuschauer sind entsetzt

Von: Volker Reinert

Andrea Kiewel lud am Sonntag (16. Juli) zur großen „Sommerparty“ im „ZDF-Fernsehgarten“ ein. Die Aktion Eier-Tennis kam in den sozialen Netzwerken bei den Zuschauern aber überhaupt nicht gut an.

Mainz – Sonntag ist „ZDF-Fernsehgarten“-Zeit! Die von Andrea Kiewel (58) moderierte Sendung hat nicht nur unzählige Fans, sondern auch eine Menge unvergessener Momente in der langen Historie der Show auf der Agenda. Auch am 16. Juli kam es erneut zu einer besonderen Aktion: Eier-Tennis. Und auch „Kiwi“ probierte sich an der für viele etwas skurrilen „Sportart“ …

„ZDF-Fernsehgarten“: Kiwi empfängt kaum Schlagerstars, dafür gibt es aber Eier-Tennis

Wie im Vorfeld der Sendung schon auf dem offiziellen Instagram-Account bekannt gegeben wurde, lautete das Motto der Ausgabe „Sommerparty“. Doch auf viel Schlager mussten Fans des „Fernsehgartens“ dieses Mal verzichten. Dennoch waren unzählige Gäste bei Andrea Kiewel auf dem Mainzer Lerchenberg zu Gast, wie zum Beispiel die „Bailando“-Sängerin Loona (48), die Band Marquess oder der ehemalige DSDS-Kandidat Severino Seeger (36). Neben den Auftritten der Stars kam es dann aber auch noch zu einer besonderen Art von Tennis.

Andrea Kiewel war schon ganz gespannt auf den Moment, als sie das Eier-Tennis anmoderierte. Mit den Worten „Jetzt ist der Moment, über den alle meine Partygäste morgen an der Kaffeemaschine in der Firma oder beim Frühstück mit den Freunden oder beim Einkaufen im Supermarkt an der Kasse reden werden“ kündigte sie die neue ‚Sportart‘ an. Zudem sprach sie von einer skandalträchtigen Aktion: „Weil wir es können und das mit Recht“.

Doch worum ging es beim Eier-Tennis? Zwei Tennisprofis aus Hamburg wollten im „ZDF-Fernsehgarten“ beweisen, dass sie den Ballwechsel auch mit rohen Eiern hinbekommen. „Kiwi“ versuchte sich selbstverständlich auch an der Aufgabe und erklärte im Vorfeld, dass auf jeden Fall gerne gelacht werden dürfe.

Doch schon beim ersten Versuch scheiterte die 58-jährige Berlinerin und brachte das Ei direkt zum Platzen. Die Profis hingegen konnten tatsächlich vorführen, dass es machbar ist, die Eier sicher über das Netz zu bringen und mit diesen „Tennis“ zu spielen. Sie sollten zehn „Ei-Tennis-Wechsel“ vollbringen und schafften es prompt beim ersten Mal.

In der Woche zuvor ging es auch schon um das Thema Sport unter dem Motto „Es lebe der Sport!“. Doch als Schach vorgestellt wurde, leistete sich „Kiwi“ bei einem Profi aus der Ukraine einen großen Fauxpas.

Eier-Tennis wird im „ZDF-Fernsehgarten“ auf Twitter komplett zerrissen

Auf Twitter zeigten sich viele Fernsehzuschauer fassungslos über das etwas andere Tennisspiel, was sie gerade live im TV sahen. Vor allem das Thema Lebensmittelverschwendung wurde auf Twitter stark kritisiert. So lautete ein Kommentar zum „Eier-Tennis“: „Mit Eiern spielt man nicht! Und Tennis schon gar nicht! Bildungsauftrag verfehlt! Mit Lebensmittel spielt man nicht!“. Ein anderer Twitter-Nutzer schrieb: „Yeah! Tennis mit rohen Eiern! Ein Hoch auf die Lebensmittelverschwendung!“.

Andrea Kiewel probierte sich am Sonntag (16. Juli) beim Eier-Tennis im „ZDF-Fernsehgarten“ aus. Im Gegensatz zu ihr fanden Twitter-Nutzer die Aktion ganz und gar nicht witzig. © Screenshots: zdf.de

Andere sahen überhaupt keinen Mehrwert im kuriosen Tennisspiel: „Das Tennis-Theater war wirklich Zeitverschwendung“, „Dafür zahlen wir also Gebühren“ und „Was soll das? Tennis für Doofe? Ich habe Fragen, ach egal …“.

Vielleicht kann Andrea Kiewel in den folgenden Ausgaben mit ihrem Programm mehr überzeugen. Doch aufgepasst: Im August 2023 wird der „ZDF-Fernsehgarten“ aufgrund einer Programmänderung weniger zu sehen sein. Verwendete Quellen: twitter.com, zdf.de