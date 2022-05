Eigener Erfolg „ganz egal“: Deutscher ESC-Kandidat Malik Harris hofft auf Sieg der Ukraine

Von: Lisa Klugmayer

Malik Harris tritt heute für Deutschland beim ESC 2022 an. Doch gewinnen steht für ihn nicht im Vordergrund - ganz im Gegenteil. Er wünscht sich sogar, dass die Ukraine den Sieg nach Hause holt. (Fotomontage) © IMAGO/ZUMA Press & IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Malik Harris tritt heute für Deutschland beim ESC 2022 an. Doch gewinnen steht für ihn nicht im Vordergrund - ganz im Gegenteil. Er wünscht sich sogar, dass die Ukraine den Sieg nach Hause holt.

Turin - Das Finale des 66. Eurovision Song Contest 2022 (hier alle ESC-News auf der Themenseite) findet heute um 21 Uhr in Italien statt. 40 Länder wollten ins Finale, nur 25 haben es geschafft - darunter auch Deutschland. Doch mit einer hohen Platzierung rechnet wohl keiner so richtig. Der Sieg ist Malik Harris aber auch nicht wichtig, er hofft sogar, dass die Ukraine gewinnt.

ESC-Finale 2022 in Turin: Malik Harris wünscht der Ukraine den Sieg

Die Ukraine geht heute als absoluter Favorit ins Finale des diesjährigen ESC (Das große Finale des Eurovision Song Contest 2022 im TV und Live-Stream). Auch der deutsche Teilnehmer Malik Harris wünscht sich einen blau-gelben ESC-Sieg. „Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn die Ukraine den Sieg dieses Jahr holt“, verrät im Interview mit Mario Hanousek, der für IPPEN.MEDIA live aus Turin berichtet.

Er vertritt Deutschland beim ESC 2022: Malik Harris singt seinen Song „Rockstars“. © NDR/André Kowalski

„Gerade jetzt wäre es wichtig, ein Zeichen zu setzen! Das schönste Zeichen, was wir als ESC senden könnten, wäre, die Ukraine zum Sieger zu erklären“, so Malik Harris über die Favoritenrolle der Ukraine (alle Kandidaten des Eurovision Song Contest in Turin am 14. Mai). „Und zu dem muss ich natürlich sagen, feier ich die Nummer euch extrem und die Band eh! “

Eigener Erfolg „vollkommen egal“: Deutscher ESC-Kandidat Malik Harris hofft auf Sieg der Ukraine

Dass Malik Harris mit seinem Song „Rockstars“ (ESC 2022: Überblick über alle Länder, Songs und Sänger) als bester Anwärter für den letzten Platz gehandelt wird, störe ihn persönlich gar nicht. „Der Platz ist vollkommen egal“, gibt er kurz vor dem ESC-Finale zu. „Ich habe zwei Ziele: Einerseits die Bühne zu verlassen und zu wissen, ich habe mein Bestes gegeben und zum Anderen zu wissen, ich habe total Spaß gehabt und es total genossen. Wenn ich weiß, ich habe beides geschafft, habe ich alles erreicht“.

Wie sich Malik schlägt und ob die Ukraine wirklich gewinnt, erfahren ESC-Fans spätestens heute Abend. Die Startreihenfolge zum ESC 2022 gibt es hier - und natürlich wie gewohnt die Punktekarte als PDF-Download zum Ausdrucken. Verwendete Quellen: Interview von Mario Hanousek mit Malik Harris