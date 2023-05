Eigenes Klo und Weinregal: Die Sonderwünsche der „Kampf der Realitystars“-Teilnehmer

Die Kandidaten im Format „Kampf der Realitystars“ leben ohne große Annehmlichkeiten am Strand. Doch nun kam heraus, welche Sonderwünsche sie sich erfüllen ließen.

Beim „Kampf der Realitystars“ haben einige der Teilnehmer ganz besonders hohe Ansprüche. Dieses Jahr läuft mittlerweile die vierte Staffel des Formats. Die erste Folge der Show wurde am Mittwoch, den 12. April um 20:15 Uhr bei RTL2 ausgestrahlt. Die Show findet in Thailand statt, wobei die Kandidaten in Bambushütten wohnen und einige Zeit am Strand verbringen. Moderiert wird der „Kampf der Realitystars“ von niemand geringerem als Cathy Hummels (35).

Eigentlich ist Kampf der Realitystars dafür bekannt, dass die Stars nur das Nötigste haben und mit wenig Besitz zurechtkommen müssen. Doch es gibt dabei wohl Schlupflöcher, denn manche Teilnehmer setzen ihre Sonderwünsche energisch durch in dem sie diese in den Vertrag schreiben lassen. Die Bild veröffentlichte nun die Informationen über diese Klauseln.

Unter anderem hat sich der neue Teilnehmer Percival Duke vertraglich Wein, Gummibärchen und sogar ein Laufband gesichert. Er selbst sagte zu Bild: „Ich trinke nur Rotwein. Keinen Sekt, keinen Weißwein und keine Spirituosen. Ich wollte sichergehen, dass ich genau das hatte, was ich wollte, wenn wir in der Sala tranken. Beim Laufband hatte ich lediglich darum gebeten, jeden Morgen joggen zu können, wie ich es normalerweise mindestens dreimal pro Woche tue.“

Kader Loth wollte ein eigenes Klo

Doch Percival Duke ist nicht der Einzige mit Sonderwünschen. Auch Kader Loth (50) hat ganz besondere Ansprüche an ihren Thailand-Aufenthalt. Sie wollte eine eigene Toilette haben, die außer ihr niemand benutzen darf. Das bekam sie auch und ihr wurde von der Show ein pinkes Dixi-Klo hingestellt. Doch diese Allüren kommen nicht erst seit der diesigen Staffel vor. Bereits im letzten Jahr hatten die Teilnehmerinnen Ilona und Suzana einen Sonderwunsch: Die Zwillinge wollten eine Waage, um ihr Essen grammgenau abzuwiegen.