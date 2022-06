„Ein Albtraum“: „First Dates“-Barkeeper Nic wird bei „Verstehen sie Spaß“ geprankt

Barbara Schöneberger mischt sich verkleidet unter die „First Dates“-Kandidaten bei Roland Trettls TV-Show. (Fotocollage) © SWR/Kimmig Entertainment (2)

Köln - So hatte sich “First Dates“-Barkeeper Nic Shanker das nächste Date bestimmt nicht vorgestellt. Von “Verstehen sie Spaß“ wird er jetzt vor laufender Kamera geprankt.

Na, wer versteckt sich denn da unter der rothaarigen Perücke? Gemeinsam mit „Verstehen sie Spaß“ legt Barbara Schöneberger (48) den Barkeeper des Formats “First Dates“ rein. Als “Doris“ scheint sie weniger an ihrem eigenen Date, sondern viel mehr an Nic interessiert zu sein. Der findet die ganze Situation jedoch nicht so witzig. Gegenüber RTL verrät er: „Als Doris mich angegraben hat wie eine Wilde – das war einfach nur unangenehm!“

Ein echtes Horror-Date für Nic also - nicht ganz. Dem TV-Sender erzählt er: „Jetzt kann ich drüber lachen.“ Dennoch scheint es für ihn während des “Dates“ der absolute Horror gewesen zu sein. Nic sagt: „Aber in dem Moment, als es passiert ist, dachte ich mir einfach nur: Was ist das für ein Albtraum und wann hört es endlich auf?“

„First Dates“-Barkeeper Nic wird bei „Verstehen sie Spaß“ geprankt

Hinter dem Spaß-Komplott steckt Nics eigener Chef. Der Barkeeper scheint aber eher weniger überrascht. Gegenüber RTL verrät er: „Der Roland, so was kann ich ihm auf jeden Fall zutrauen, dass er mich ins offene Messer laufen lässt.“