Desaster für Kaisermania mit Roland Kaiser: ZDF fährt Traumquote mit „Wilsberg“-Krimi ein

Von: Sarah Wolzen

Die Jubiläumsshow von Roland Kaisers „Kaisermania“ kann am Samstagabend nicht überzeugen. Klarer Sieger im Quotenduell ist der ZDF-Krimi „Wilsberg.“

Dresden - Stolze 20 Jahre „Kaisermania“ wollen gefeiert werden. Und so zeigte das Erste am Samstagabend (18. März) eine große Jubiläumsshow zu Ehren von Roland Kaisers (70) kultiger Konzertreihe. Doch die Sondersendung schaffte es nicht, besonders viele Zuschauer vor die Fernsehgeräte zu locken. Ganz im Gegensatz zu „Wilsberg“, dem Krimi im Zweiten.

Roland Kaisers „Kaisermania“ enttäuscht Schlagerfans

Im Jahr 2003 gab Roland Kaiser in Dresden das erste Konzert seiner Reihe „Kaisermania.“ Mit dem Erfolg dieses Formats hat auch der Schlagerstar, der bereits seit über 50 Jahren auf der Bühne steht, wohl kaum gerechnet. Die Jubiläumssendung sollte nun den vorerst krönenden Abschluss von „Kaisermania“ bilden und die größten Highlights der vergangenen beiden Jahrzehnte Revue passieren lassen. Doch bei den Schlagerfans kam die Show alles andere als gut an.

Im Netz wird „Kaisermania“ regelrecht verrissen. Er habe „die Lieder im Suff geschrieben,“ regt sich ein Schlagerfan über Roland Kaiser auf. „Hat der immer so schlecht gesungen?“, fragt sich ein anderer. Auch die „grottige“ Umsetzung des Auftritts fällt bei vielen Zuschauern gnadenlos durch: „Da hat jede Baumarkt- und Autohaus-Eröffnung bessere Tonqualität als hier in Dresden.“

„Kaisermania“ verliert im Quotenduell gegen ZDF-Krimi „Wilsberg“

Das negative Bild spiegelt sich auch in den Quoten wider. Gerade einmal 2,56 Millionen Zuschauer schalteten die ARD ein, wie der Branchendienst dwdl.de berichtet. Das sind gerade einmal 10,9 Prozent des Gesamtpublikums. Zum Vergleich: andere Schlagersendungen können sich über viel höhere Einschaltquoten freuen. So sahen bei der „Giovanni Zarrella Show“ am 25. Februar 4,07 Millionen Menschen zu. Bei der großen Abschiedsshow von Jürgen Drews mit Kultmoderator Florian Silbereisen schalteten am 14. Januar sogar 5,05 Millionen Zuschauer ein.

Gegen die neue Folge von „Wilsberg“ hatte Roland Kaiser mit seiner „Kaisermania“ keine Chance © dpa | Sebastian Kahnert & ZDF/ Thomas Kost

Den Quotensieg beim Gesamtpublikum der über 3-Jährigen sicherte sich am Samstagabend der ZDF-Krimi „Wilsberg.“ Die Folge „Folge mir“ in der eine Journalistin Georg Wilsberg (Leonard Lansink) in die Welt der Influencer entführt, sahen sich 7,59 Millionen Zuschauer an - ein Marktanteil von stolzen 29,3 Prozent. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sieht es für Roland Kaisers „Kaisermania“ noch düsterer aus. Hier schalteten für den „Santa Maria“-Sänger gerade einmal 0,36 Millionen ein.

Sogar „Deutschland sucht den Superstar“, das zuletzt wegen der andauernden Skandale rund um Jurychef Dieter Bohlen mit sinkenden Quoten zu kämpfen hatte, liegt mit 0,62 Millionen weit vor „Kaisermania.“

Schon gewusst? Größter Hit von Roland Kaiser entstand aus Frust Im Mai 1980 veröffentlichte Roland Kaiser seine bis heute erfolgreichste Single „Santa Maria“. Zur Entstehung von Santa Maria erklärte Kaiser: „Wir haben zu zweit eine Flasche Rotwein geleert, als der Titel entstand. Eigentlich haben Norbert Hammerschmidt und ich die auch nur aus Frust getrunken, weil man gerade unsere ursprüngliche „Santa Maria“-Version abgelehnt hatte – [sie] sei nicht gefühlvoll und nicht romantisch genug. Und da haben wir uns gedacht: So, nun kriegt ihr eure Packung Romantik, und haben es [...] auf die Spitze getrieben. Kommentar der Plattenfirma: ‚Das ist genial! Das nehmen wir auf.‘“

Nicht nur die „Kaisermania“ sorgt für viel Gesprächsbedarf. Auch Roland Kaisers neuer Song „Du, Deine Freundin und ich“ wird aktuell heftig diskutiert. Verwendete Quellen: dwdl.de