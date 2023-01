„Ein falscher Mann“: Lucas Cordalis immer unbeliebter im Dschungelcamp

Ein Streit eskaliert

Im Dschungelcamp herrscht dicke Luft. Lucas Cordalis kommt bei einigen seiner Mitstreiter nicht sehr gut an.

Murwillumbah - Der Streit im Dschungelcamp eskaliert völlig. Mittlerweile kämpfen die Kandidaten seit fast zwei Wochen um den Titel als Dschungelkönig und langsam scheinen sie sich gegenseitig auf die Nerven zu gehen. Erst einmal ging Gigi Birofio (23) an die Decke – Nachdem Cecilia Asoros ausschied. Dabei ließ dieser seine Wut an Claudia Effenberg (57) aus. Denn er ist der Meinung, dass lieber die Designerin hätte gehen sollen. Doch damit nicht genug: Der „Ex on the Beach“-Teilnehmer ist kurz darauf noch wegen eines anderen Kandidaten ausgeflippt.

+ Der Streit im Dschungelcamp zwisichen Lucas Cordalis und Gigi eskaliert völlig © RTL+

Dieses Mal wegen Lucas Cordalis (55). Damit ist er nicht alleine, denn auch Pipis Loveday (46) wettert heftig gegen den Mann von Daniela Katzenberger. Der Grund dafür war die Dschungelprüfung. Als Trio sollten Lucas, Papis und Gigi eine Essenschallenge meistern. Luigi war dabei von Lucas enttäuscht und wütend. Doch dieser nahm es gelassen und meinte: „In einem Team verliert man gemeinsam, in einem Team gewinnt man gemeinsam. [...] Wenn man jetzt so anfängt, könnte ich auch einige Sachen sagen“.

Der Streit wegen Lucas Cordalis eskaliert

Diese Aussage von Lucas brachte für Gigi das Fass zum Überlaufen. Denn dieser interpretierte es so, als ob Lucas nicht ehrlich wäre. Dieser Eindruck wurde dann dadurch unterstrichen, dass Lucas Cordalis im Camp nicht sofort verriet, dass er zwei Sterne verloren hatte: „Lucas, fuck mich nicht ab! Erzähl mal lieber erst die ganzen Sachen“. Und auch Papis war sauer: „Gigi hat nach der Prüfung gesagt, dass wir auch sieben Sterne hätten bekommen können, aber Lucas konnte nicht schlucken. Daraufhin sagte Lucas, dass wir ihn nicht gut darstellen.“ Es bleibt abzuwarten, wie sehr die Situation noch eskalieren wird.

