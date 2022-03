„Warst ein heißes Gerät“: Roland Kaiser peinlich berührt – Kim Fisher macht ihm Liebeserklärung

Von „hätte mehr erwartet“ bis „war spitze“: Fans diskutieren Roland Kaisers Rolle im ARD-Film „Eisland“

So kam seine „Eisland“-Rolle an: Roland Kaisers Follower diskutierten über seinen Auftritt in dem ARD-Film. Viele Fans sind begeistert von der Performance des Schlagersängers, einige aber auch nicht.