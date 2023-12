Unangenehme Szene: Eiszeit zwischen Amira und Oliver Pocher bei „Ein Herz für Kinder“

Von: Jonas Erbas

Für den guten Zweck standen Amira und Oliver Pocher bei „Ein Herz für Kinder“ am Samstagabend (9. Dezember) gemeinsam auf der Bühne. Wirklich glücklich wirkte das Ex-Traumpaar dabei nicht.

Berlin – Wenn es bei „Ein Herz für Kinder“ um die gute Sache geht, zögern die Promis nur selten: Die 1978 von Verleger Axel Springer (1912–1985) ins Leben gerufene Spendengala zählt zu den renommiertesten Benefizveranstaltungen des gesamten Jahres. Entsprechend prominent ging es einmal mehr am Samstagabend (9. Dezember) im Studio in Berlin-Adlershof zu. Auch die Pochers kamen zu Johannes B. Kerners (59) ZDF-Sendung, hielten allerdings – so gut möglich – Abstand voneinander.

Amira und Oliver Pocher treffen bei „Ein Herz für Kinder“ aufeinander

Denn nach ihrer Trennung sind Amira (31) und Oliver (45) Pocher nicht wirklich gut aufeinander zu sprechen. Die 31-Jährige erschien allein zu „Ein Herz für Kinder“, ihr Noch-Ehemann in Begleitung seiner Ex Sandy Meyer-Wölden (40). Die Anrufe der Spenden-Hotline nahmen die miteinander verkrachten Eheleute in getrennten Reihen entgegen, ignorierten einander weitestgehend – bis um 20:55 Uhr Johannes B. Kerner diese Pläne durchkreuzte.

Der Moderator zitierte erst Amira, dann Oliver Pocher an seine Seite und bat die Verflossenen, gemeinsam die „Ein Herz für Kinder“-Rufnummer aufzusagen: Oli den ersten Teil, seine Ex den zweiten. Doch daraus wurde nichts: Übereifrig ratterte der Komiker die gesamte Hotline runter, seine Noch-Ehefrau hatte das Nachsehen. „Das war ja klar …“, kommentierte Amira das Geschehen sichtlich genervt. Direkten Blickkontakt vermieden indes beide.

So viele Spendengelder wurden gesammelt Insgesamt 21.216.573 Euro kamen am Samstagabend bei „Ein Herz für Kinder zusammen“. Damit knüpft die Spendengala an die starken Vorjahreseinnahmen an: 2022 hatte man 24.236.721 Euro gesammelt, 2021 sogar 27.618.170 Euro – der bisherige Höchstwert.

Oliver Pocher scherzt über weitere Hochzeit – Amira ignoriert ihn eiskalt

Nach dem Hotline-Fehlschlag legte Oliver Pocher dann noch nach und konnte sich einen frechen Kommentar nicht verkneifen: „Ganz kurz: Das war jetzt eine Telefonnummer – mehr ist es nicht? Können wir jetzt wieder heiraten oder wie läuft das jetzt ab?“, erkundigte sich der 45-Jährige bei Johannes B. Kerner. Der dem Beziehungschaos allerdings fernbleiben: „Das klärt ihr beiden unter euch!“, verkündete er und schickte die beiden wieder auf ihre Plätze.

Echte Freude sieht anders aus: Bei „Ein Herz für Kinder“ zog Johannes B. Kerner erst Amira, dann Oliver Pocher an seine Seite und bat die beiden, abwechselnd die Spenden-Hotline vorzulesen – eine unangenehme Situation für alle Beteiligten … © Screenshot/ZDF/ZDFmediathek/Ein Herz für Kinder

Oliver Pochers Heirats-Spruch war bei Amira selbst weniger gut angekommen: Die zog kurz eine Grimasse, fing sich dann aber schnell wieder – immerhin waren mehrere Kameras auf das ehemalige Promi-Paar gerichtet … Für Aufsehen sorgte im ZDF jüngst auch der vielleicht größte TV-Abschied des Jahres. Doch Thomas Gottschalks (73) „Wetten, dass..?“-Aus kam bei einem gar nicht gut an: Frank Plasberg (66). Verwendete Quellen: „Ein Herz für Kinder“ (ZDF/ZDFmediathek; Ausgabe vom 9. Dezember 2023), bild.de