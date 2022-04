„Ein neuer Anfang“: Neue Single von Andreas Gabalier am Freitag - TV-Premiere bei Giovanni Zarrella

Andreas Gabalier wird bei Giovanni Zarrella seinen neuen Schlagersong live präsentieren (Fotomontage) © Expa/Stefan Adelsberger/APA/Britta Pedersen/dpa

Darauf haben seine Fans gewartet! Schlagerstar Andreas Gabalier feiert die Premiere seiner neuen Single am Samstagabend in der „Giovanni Zarrella Show“.

Berlin – Am kommenden Freitag (8. April) bringt Andreas Gabalier (37) endlich seine neue Single auf den Markt. Der Song mit dem vielsagenden Titel „Ein neuer Anfang“ ist die erste Auskopplung aus dem gleichnamigen Album, das ebenfalls ab Ende der Woche vorbestellt werden kann. Die Platte produzierte Gabalier in der Musik-Hochburg Nashville, aus der der selbsternannte Volks-Rock‘n‘Roller erst vor kurzem zurückkehrte. Am Samstag (9. April) präsentiert er „Ein neuer Anfang“ erstmals vor Publikum.

In der Schlager-Gala „Die Giovanni Zarrella Show“ wird Andreas Gabalier seine aktuelle Single zum ersten Mal auf einer Bühne zum Besten geben. Und das sogar live! Denn im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen lässt Moderator Giovanni Zarrella (44) seine ZDF-Sendung nicht im Vorhinein aufzeichnen. Fans des Österreichers sollten die TV-Show also keinesfalls verpassen. Doch Gabalier ist nicht der einzige hochkarätige Star auf der Gästeliste.

Nicht nur Andreas Gabalier präsentiert in der „Giovanni Zarrella Show“ eine neue Single

Andreas Gabalier ist augenscheinlich aber nicht der einzige Schlagerstar, der in letzter Zeit fleißig im Tonstudio war. Auch sein Kollege Ramon Roselly (28) steht mit einer neuen Single in den Startlöchern. Wie unter anderem das Online-Portal schlagerprofis.de wissen will, plant Roselly in der „Giovanni Zarrella Show“ die Premiere seines Liedes „Ich will gerne mein Herz verlieren“ zu feiern. Welcher Schlagersong am Ende besser ankommt, muss das Publikum am 9. April entscheiden.

„Die Giovanni Zarrella Show“ erhält derweil beste Voraussagen, was ihre Einschaltquoten angeht. Viele Schlagerexperten sehen das TV-Format bereits jetzt als würdige Alternative zu den beliebten „Feste“-Shows mit Florian Silbereisen (40). Der Moderator hatte kürzlich bekannt gegeben, dass erst im Sommer mit einer neuen Ausgabe der beliebten Reihe zu rechnen sei. Silbereisen ist derzeit noch mit den Dreharbeiten zu „Deutschland sucht den Superstar“ beschäftigt.