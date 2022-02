„Ein paar Jahre“: Toby Gad will auch in den nächsten DSDS-Staffeln in der Jury sitzen

Seit dem Beginn der neuen DSDS-Staffel hagelt es für die Jury Kritik. Toby Gad eckt mit seinen Angebersprüchen bei den Zuschauern besonders an. Doch seine Zeit in der Jury der Castingshow sei noch lange nicht vorbei, wie er erst kürzlich offenbart.

Die neue Staffel „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) ist voll im Gange (alle News zu DSDS gibt es auf der Themenseite). Auch die neue Jury scheint große Freude an der Castingshow gefunden zu haben. In einem Interview offenbart Toby Gad nun, seine Reise bei DSDS sei noch lange nicht zu Ende, wie tz.de berichtet.

DSDS befindet sich seit der ersten Folge ohne Dieter Bohlen im Quotentief

Nachdem Dieter Bohlen (68) seinen Chefjuroren-Platz räumen musste, zieren nun drei neue Gesichter das Jurypult. Neben Florian Silbereisen (40) sitzen auch die holländische Countrysängerin Ilse DeLange (44) und Rekord-Produzent Toby Gad (53) in der neuen DSDS-Jury (hier gibt es alle Infos zur diesjährigen DSDS-Jury).

Doch die Zuschauer haben sich offensichtlich noch nicht an den Nachwuchs gewöhnt. Seit dem Beginn der aktuellen Staffel befindet sich die Castingshow im Quotentief. Im Netz tummelt sich fiese Kritik, von der auch Toby Gad viel einstecken muss.

DSDS-Zuschauer sind genervt von Toby Gads Angebersprüchen

Vor über 20 Jahren hat es Toby Gad nach Amerika verschlagen. Dort schaffte er seinen Durchbruch als Produzent und arbeitete schon mit vielen bekannten Künstlern. Er schrieb internationale Hits für Fergie („Big Girls Don’t Cry“) und Beyoncé („If I Were a Boy“). Auch John Legends Ballade „All of Me“ stammt von dem Münchner Produzenten.

Bei DSDS gibt Toby Gad mit seinem Erfolg gerne an. Immer wieder erzählt er neue Geschichten, mit wem er schon alles zusammengearbeitet hat und wie die Welthits entstanden sind. Davon sind etliche Zuschauer sichtlich genervt und machen ihren Frust im Netz deutlich. So behauptete ein Fan: „Der macht nur Werbung für sich“.

„Ein paar Jahre“: Toby Gad will auch in den nächsten DSDS-Staffeln in der Jury sitzen

Nicht nur Toby Gad eckt mit seinen Angebersprüchen an. Auch für Isle DeLange hagelt es mächtig Kritik im Netz. So zeigen sich viele Zuschauer vom ihrem Mitsingen äußerst genervt. Die Kritik scheint Toby Gad jedoch überhaupt nicht zu interessieren.

In einem Interview mit promiflash offenbart der 53-jährige Produzent nun, seine DSDS Karriere sei noch lange nicht vorbei. Zwar sei es das erste Mal, dass er in Deutschland sein Gesicht zeigen würde, doch er scheint Gefallen an seinem Juroren-Job gefunden zu haben. Jedenfalls schließt er eine Zukunft in der DSDS-Jury nicht aus: „Ich freue mich auf die ganze Staffel – und auf viele weitere: Ich möchte diesen Job auf jeden Fall ein paar Jahre machen“, erzählte Toby Gad stolz.

DSDS-Kandidat rührt mit emotionaler Lebensgeschichte die Jury zu Tränen

Abdul „Abi“ Faizan (20) möchte bei DSDS sein Gesangstalent beweisen. Doch als sich der Kandidat der Jury vorstellt, wird es emotional. Seine Lebensgeschichte drückt mächtig auf die Tränendüse der Juroren. Auch Florian Silbereisen kann seine Tränen nicht zurückhalten.

