RTL stellt beliebtes TV-Magazin nach fast 30 Jahren ein

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Seit 1995 zeigt RTL immer samstags „Explosiv Weekend“. Nun zieht der Sender den Stecker – und schickt das Format noch dieses Jahr in den Ruhestand.

Köln – Seit 1992 führt RTL mit „Explosiv“ durch die aktuellsten Themen aus den Bereichen Boulevard und Verbraucher und produziert mit „Explosiv Weekend“ seit 1995 auch eine Wochenend-Ausgabe des Formates. Damit ist nun aber Schluss, denn mit dem Ende des Jahres wird „Explosiv Weekend“ endgültig abgesetzt.

„Unter unseren Erwartungen geblieben“: RTL stellt „Explosiv Weekend“ ein

Wie RTL am Dienstag (7. November) gegenüber dwdl.de bestätigte, wird „Explosiv Weekend“ am 16. Dezember 2023 das allerletzte Mal laufen. „Da die Performance von ‚Explosiv Weekend‘ leider unter unseren Erwartungen geblieben ist, haben wir uns schweren Herzens entschieden, die Wochenendausgabe des Magazins einzustellen“, erklärte der Co-Geschäftsführer von RTL News, Martin Gradl, gegenüber dwdl.de.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Alle wichtigen News aus Promi- und TV-Welt jetzt über unseren WhatsApp-Kanal abonnieren.

Der Fokus soll im Hause RTL laut Gradl künftig auf der „Explosiv“-Kernmarke und den Ausgaben des Magazins liegen, die von Montag bis Freitag ausgestrahlt werden.

Das sind die Moderatoren von „Explosiv Weekend“ Elena Bruhn (seit 2013) Jana Azizi (seit 2021) Marcel Klein (seit 2023)

Sendeschluss für „Explosiv Weekend“: Schlechte Quoten sollen Schuld sein

Wie dwdl.de berichtet, dürfte das Ende von „Explosiv Weekend“ an einem deutlichen Rückgang in den Zuschauerzahlen gelegen haben. In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen soll die Sendung dieses Jahr mit weniger als 700.000 Interessenten so schlechte Quoten wie noch nie zuvor verzeichnet haben.

Nach fast 30 Jahren stellt RTL „Explosiv Weekend“ ein. © IMAGO/Marc John; Screenshot/RTL+/Explosiv Weekend/Folge vom 4. November 2023 (Fotomontage)

Am Montag wurde bekannt, dass TV-Legende Hans Meiser im Alter von 77 Jahren gestorben ist. Zu seinen Ehren stellt RTL in den kommenden Tagen deshalb das Programm um – und zeigt alte Folgen von „Notruf“. Verwendete Quellen: dwdl.de