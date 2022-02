„Eindeutig Bonuspunkte“: Zuschauer kritisieren Punkteverteilung bei Let‘s Dance

Von: Stella Rüggeberg

In der ersten „Let‘s Dance“-Folge begeistert Kandidat Mathias Mester mit seinem Taktgefühl und Hüftschwung. Doch im Netz tummelt sich fiese Kritik. Zuschauer behaupten, der Athlet hätte aufgrund seiner Beliebtheit beim Publikum Bonuspunkte von der Jury bekommen.

Köln - Am 25. Februar flimmert die erste Folge „Let‘s Dance“ über die Bildschirme (alle News zu „Let‘s Dance“ gibt es auf der Themenseite). Nach der Kennenlernshow in der vorigen Woche zeigen die Kandidaten nun endlich, was sie tänzerisch auf dem Kasten haben. Mathias Mester (35) tanzt sich in der ersten Folge sogar auf Platz eins, doch im Netz regnet es fiese Kritik für den kleinwüchsigen Tänzer, wie tz.de berichtet.

Mathias Mester Leichtathlet der Wurfdisziplinen im Behindertensport der Startklasse F41 Alter 35 Jahre (15. September 1986) Geburtsort Coesfeld Let's Dance-Tanzpartnerin Renata Lusin (34 Jahre)

Lilly zu Sayn-Wittgenstein fliegt in der ersten Runde raus

Amira Pocher sicherte sich in der Kennenlernshow ein Ticket in die nächste Runde und darf ohne Zittern direkt in die zweite Runde einziehen. Für Lilly zu Sayn-Wittgenstein (49) hat es sich in der ersten Folge ausgetanzt. Hardy Krüger Jr. (53) konnte aufgrund eines positiven Coronatests nicht an der ersten Folge teilnehmen.

Auf Platz eins landet mit seinem Cha-Cha-Cha zu „Giant“ von Rag‘n‘Bone Man der kleinwüchsige Athlet Mathias Mester. Gemeinsam mit Renata Lusin (34) konnte er eine Gesamtpunktzahl von 21 Punkten erreichen (diese Profitänzer stehen den Prominenten in Staffel 15 zur Seite).

Mathias Mester tanzt sich auf den ersten Platz © RTL / Stefan Gregorowius

Mathias Mester begeistert das Publikum und die „Let‘s Dance“-Jury

„Dieser Mann hat Power! Dieser Mann hat Rhythmus im Blut“, lobt Jorge González (54) nach der Performance des Athleten. Auch Mosti Mabuse (40) ist völlig hin und weg: „Es ist alles, alles auf dem superrichtigen Weg. Es hat Spaß gemacht“.

Selbst von Chefjuror Joachim Llambi (57) gab es ein dickes Lob: „Du hast wirklich einen guten Rhythmus im Körper gehabt“. Doch im Netz hagelt es nach Mathias‘ Auftritt üble Kritik. So soll der 35-Jährige einige Bonuspunkte von der Jury bekommen haben.

„Eindeutig Bonuspunkte“: Zuschauer kritisieren Punkteverteilung bei Let‘s Dance

„Für mich waren das eindeutig Bonuspunkte. Wer Augen hat, konnte sehen, dass andere besser waren“, urteilt ein Zuschauer auf Facebook. „Er hat gut getanzt, nicht mehr und nicht weniger. [...] Aber beide haben ein paar Punkte wegen Beliebtheit bekommen, sehr unfair den anderen gegenüber“, lautet ein weiterer Kommentar.

Für viele andere hingegen, ist Mathias Mester nach Folge eins schon Show-Favorit: „Einfach klasse dieser Kerl, er war von Anfang an mein Favorit“, so eine Zuschauerin. Eine weitere Facebook-Nutzerin schreibt: „Einfach super von Ihnen, haben den 1. Platz verdient“. Ob Mathias Mester in Folge zwei die Kritiker von sich überzeugen kann, bleibt abzuwarten.

Zuschauer zerreißen den Auftritt von Mathias Mester bei „Let‘s Dance“ - Er soll Bonuspunkte bekommen haben © Facebook / Screenshots

Zuschauer werfen Amira Pocher Talentfreiheit vor

Nicht nur Mathias Mester ist übler Kritik ausgesetzt. Auch Amira Pocher muss einige Hasskommentare einstecken. So behaupten Zuschauer, die Frau von Oliver Pocher würde nur für mehr Aufmerksamkeit in der Show antreten.

