„Eine Königsrolle gemopst“: „Bares für Rares“-Moderator enthüllt seine kriminelle Vergangenheit

Von: Stella Rüggeberg

Moderator Horst Lichter begeistert die Zuschauer und Verkäufer bei „Bares für Rares“ immer wieder mit witzigen Anekdoten. Nun sorgt er mit seiner Vergangenheit für Aufsehen. Als Kind hat er mit seinem Kumpel einen Supermarkt beklaut.

Pulheim - Die ZDF-Show „Bares für Rares“ (alle News zu „Bares für Rares“ auf der Themenseite) sorgt immer wieder mit faszinierenden Raritäten für Aufsehen im TV. Doch auch abseits der Sendung begeistert die Show mit Einblicken in die Leben der TV-Händler. Kürzlich offenbarte Moderator Horst Lichter (68) seine kriminelle Vergangenheit auf dem Instagram-Account.

Die Instagram-Seite der ZDF-Show (alle Infos zum Sender) ist voll mit intimen Einblicke in das Leben der Händler außerhalb der Show. Dort offenbaren sie ihre größten Fehlkäufe oder ihre teuerste Rarität. So hat „Bares für Rares“-Waldi eine Holzfigur vom heiligen Antonius in seinem Laden stehen, die einen Wert von knapp 20.000 Euro hat.

Doch auch Horst Lichter gibt hin und wieder Einblicke in sein Leben. Auf Instagram spricht er nun über seine kriminelle Vergangenheit. Auf dem Weg zur Schule lief er mit seinem Kumpel Eckhardt an einem Supermarkt vorbei, als ihnen die perfekte kriminelle Tat in den Sinn kam.

Horst Lichter offenbart seine kriminelle Vergangenheit © Instagram.com/baresfuerrares

„Eine Königsrolle gemobst“: „Bares für Rares“-Moderator enthüllt seine kriminelle Vergangenheit

„Mein Kumpel und ich, das war der Eckhardt, wir haben irgendwann mal gesagt, Mensch, die Dame an der Kasse, die passt nie so auf“, perfekte Voraussetzungen für Horst und sein Kumpel etwas mitgehen zu lassen.

„Da haben wir uns eine Königsrolle gemopst und die haben wir komplett auf dem Weg zur Schule gegessen“, erklärt Horst Lichter weiter. Königsrollen sind die Eis-Kreationen, die wie ein Kuchen aussehen. Viele kennen die Königsrolle auch unter dem Namen „Fürst Pückler Eis Rolle“.

Bares für Rares: Horst Lichter bekommt Karma zu spüren

Doch Horst Lichters Tat blieb nicht folgenlos: „Wir bekamen doppelt Strafe. Punkt eins, sie hat uns gesehen, hat schon zu Hause angerufen. Punkt zwei, hatten wir wahnsinnige Bauchschmerzen und Durchfall“. Da hat das Karma wohl wieder zugeschlagen.

Ob es großen Ärger von den Eltern gab, verrät Horst Lichter nicht. Die Instagram-Follower der ZDF-Seite hatten jedenfalls einiges zu Lachen.

„Bares für Rares“-Waldi bekommt beim Angeln „ordentlich Prügel“

Auf seinem privaten Instagram-Account zeigt 80-Euro-Waldi sein großes Hobby. Neben der Liebe zu Antiquitäten geht er auch gerne Angeln. Als er aber einmal einen Fisch aus dem Wasser ziehen will, bekommt der „Bares für Rares“-Händler „Ordentliche Prügel“. Verwendete Quellen: Instagram.com/baresfuerrares