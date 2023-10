„Bin raus“: Drehabbruch bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ - wird erstmals eine Trauung abgesagt?

Von: Sarah Wolzen

Teilen

Fällt die „Hochzeit auf den ersten Blick“ von Bianca und Oliver ins Wasser? © Sat.1

Eigentlich wollen sich Bianca und Oliver bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ bei einer romantischen Zeremonie das Ja-Wort geben. Doch plötzlich kommt alles anders.

Kirschau – Das gab es noch nie bei „Hochzeit auf den ersten Blick“: zum ersten Mal droht eine Trauung ins Wasser zu fallen. Doch was ist passiert?

Kann bei Bianca und Oliver bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ aus Wissenschaft Liebe werden?

In Folge drei der HadeB-Jubiläumsstaffel stehen Bianca (53) und Oliver (60) im Mittelpunkt der Sat.1-Kuppelshow. Auch die Personalsachbearbeiterin aus der Nähe von Aachen und der Produktionsleiter aus Frankfurt am Main wollen das Abenteuer wagen und einen ihnen bis dahin völlig fremden Menschen heiraten. Doch kann bei den beiden wirklich aus Wissenschaft Liebe werden?

„Halt, Stop“-Andreas, „Erdbeerkäse“-Nadine und Co.: Das wurde aus den Frauentausch-Teilnehmern Fotostrecke ansehen

Denn so haben sie sich ihren Hochzeitstag sicherlich nicht vorgestellt. Während Oliver bereits im Standesamt auf seine Zukünftige wartet, ist diese noch gemeinsam mit HadeB-Expertin Dr. Sandra Kohldörfer im Auto unterwegs zur Location, als auf einmal dunkle Wolken am Horizont aufziehen.

Wird die „Hochzeit auf den ersten Blick“ im letzten Moment abgesagt?

Plötzlich zieht ein Unwetter auf, es blitzt, donnert und gießt in Strömen. Der schönste Tag im Leben von Bianca und Oliver? Wohl kaum. Das Team von „Hochzeit auf den ersten Blick“ versucht verzweifelt, die Location im Freien zu retten - mit Erfolg? „Wir müssen jetzt alles abbrechen und gucken, was passiert“, erklärt HadeB-Expertin Dr. Beate Quinn.

Während das Wasser sogar in Biancas Auto läuft und das Outfit der 53-Jährigen zu ruinieren droht, wartet ihr Bräutigam ungeduldig im Standesamt. „Soll doch heiraten, wer will. Ich bin raus aus der Sache jetzt“, erklärt er scherzend. Doch ist seine „Hochzeit auf den ersten Blick“ überhaupt noch zu retten? Die Auflösung gibt es in der nächsten Folge am Montag, dem 16. Oktober um 20.15 Uhr auf Sat.1 oder schon jetzt im Stream bei Joyn.

Einen Schritt weiter als Bianca und Oliver sind bereits die HadeB-Kandidaten Alexandra und Heiko – die beiden plaudern sogar ziemlich offen über ihre Hochzeitsnacht. Verwendete Quellen: Sat.1/Hochzeit auf den ersten Blick