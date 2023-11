„Bauer sucht Frau“-Pferdewirtin Carolin über ihr Liebesleben: „Ich habe mit sehr vielen Typen rumgemacht“

Von: Florian Schwartz

In der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ will Landwirtin Carolin endlich die große Liebe finden. Dabei hatte die 27-Jährige noch nie eine feste Beziehung. Doch warum eigentlich?

Main-Kinzig-Kreis – Derzeit verfolgen TV-Zuschauer gebannt die Hofwochen der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“. Dabei scheinen die Männer bei Pferdewirtin Carolin (27) kein leichtes Spiel zu haben. Nachdem die blonde Landwirtin ihrer ersten Wahl Lukas (26) den Laufpass gegeben hat, versucht nun Nachrücker Marcel (24) ihr Herz zu erobern. Ob er es schafft, etwas an ihrem Beziehungsstatus zu ändern? Schließlich war Carolin noch nie in einer Partnerschaft.

„Bauer sucht Frau“-Pferdewirtin Carolin: „Ich habe einfach hohe Ansprüche“

27 Jahre alt und immer noch Single? Das mag man bei der blonden Schönheit aus Hessen kaum glauben. Und dennoch gibt Carolin Gründe an, weshalb sie noch nie in einer Beziehung war: „Ich hatte noch nie einen Freund, weil ich mich sehr schwer öffne. Klar, ich lerne Männer kennen und ich date auch. Ich war bisher nicht in einer Beziehung, aber Situationships sind allzeit bekannt heutzutage.“ Gemeint ist damit eine Gelegenheits-Beziehung, die zwar keine echte Partnerschaft ist, aber auch mehr als Affäre oder ein Freundschaft-Plus-Modell.

„Ich habe einfach hohe Ansprüche“, gesteht die 26-Jährige. „Ich finde es schlimm, wenn ich mich jetzt mit wenig zufriedengeben würde und dann in fünf Jahren unzufrieden wäre.“ Und das aus gutem Grund. Denn Carolin hat schon klare Zukunftspläne. „Der Mann, mit dem ich jetzt eine Beziehung eingehe, ist der potenzielle Vater meiner Kinder, mein Ehemann und da soll es natürlich 100 Prozent passen“, so die Wunschvorstellung der Bäuerin.

Intime Bekenntnisse von „Bauer sucht Frau“-Pferdewirtin Carolin

Trotz hoher Ansprüche scheint Carolin keine Berührungsängste damit zu haben, ihre Zuneigung öffentlich zu teilen. „Ich hätte kein Problem, mit jemanden rumzumachen und jemanden zu küssen im Fernsehen, wenn es passt.“ Dann wird die 27-Jährige etwas konkreter. „Ich habe mit wenigen Männern geschlafen, aber ich habe mit sehr vielen Typen rumgemacht. Ich finde, es ist zum Kennenlernen gut, wenn es harmoniert“, führt die Pferdewirtin weiter aus.

Ihr erstes Mal hatte Carolin, als sie 21 Jahre alt war. Allerdings lief es mit ihrem damaligen Sexualpartner nicht so prickelnd wie erhofft. Carolin hatte sogar an ihrer eigenen Sexualität gezweifelt. „Da dachte ich tatsächlich: Entweder ich bin jetzt lesbisch oder ich bin asexuell“, so die Landwirtin. Heute weiß sie aber, dass sie sich zu Männern hingezogen fühlt und offenbart auch klare Vorstellungen von ihrem Traummann: „Ich möchte einen Mann, der mir die Welt zu Füßen legt, aber ich will keinen Hund. Ich möchte nicht, dass der jeden Tag angewedelt kommt. Ein devoter Mann passt nicht zu mir, der wird unter mir leiden. Das ist absolut unattraktiv.“

Für die große Liebe hat es bei „Bauer sucht Frau“ nicht gereicht. Dennoch wollte Pferdewirtin Carolin ihren Lukas nicht mit leeren Händen nach Hause gehen lassen – zum Abschied gab es eine Zehner-Packung Eier. Verwendete Quellen: bild.de, rtl.de