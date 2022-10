„Bauer sucht Frau“-Star Narumol hatte mit Josef nie einen Orgasmus

Von: Natascha Berger

Narumol plaudert bei „Kampf der Realitystars“ über intime Details aus ihrer Ehe. (Fotomontage) © IMAGO / Horst Galuschka & TVNOW

Bei „Kampf der Realitystars“ (RTL2) plaudert Narumol Details aus ihrem Privatleben aus. Darunter, dass sie mit ihrem Josef noch nie einen Orgasmus hatte.

Liebe Leser und Leserinnen, dieser Artikel stammt vom Juli 2021. Wegen der großen Beliebtheit in den sozialen Medien haben wir ihn für Sie aus dem Archiv geholt.

Phuket - Gerade erst hat die neue Staffel „Kampf der Realitystars“ (RTL2) begonnen und schon sind einige private Details aus dem Leben der Teilnehmer und Teilnehmerinnen ans Licht gekommen. So plauderte etwa Loona über ihre Fake-Beziehung mit Gina-Lisa vor vielen Jahren und Narumol (56) berichtete, dass sie in Thailand bereits einen Männer-Puff besucht hat. Doch in der zweiten Folge sorgte eine weitere Beichte von der ehemaligen „Bauer sucht Frau“-Teilnehmerin Narumol für entsetzte Mitstreiter und Zuschauer: In ihrer langjährigen Beziehung mit Bauer Josef hatte die geborene Thailänderin noch nie einen Orgasmus.

Narumol hatte in ihren elf Jahren Ehe mit Bauer Josef noch keinen Orgasmus. © Kampf der Realitystars/TVNOW

„Kampf der Realitystars“-Beichte: Narumol hatte nie einen Orgasmus mit Josef

Narumol David und Josef sind seit mehr als zehn Jahren verheiratet und haben eine gemeinsame Tochter. Bei Fans ist Narumol vor allem wegen ihrer offenen und lustigen Art beliebt - die sie auch bei „Kampf der Realitystars“ (alle Kandidaten 2021) nicht versteckt. In der zweiten Folge macht Narumol jedoch ein Geständnis, mit dem auch ihre treuesten Fans vermutlich nicht gerechnet hätten - es geht um ihren Mann Josef. In all den Jahren hatte sie nie einen Orgasmus. „Du, nie einen Orgasmus?“, fragt Champagner-Lady Claudia Obert in der Sala ihre Mitstreiterin Narumol und diese schüttelt nur den Kopf. Hauptsache ihr Mann Josef komme auf seine Kosten, der Rest sei egal.

Teilnehmer bei „Kampf der Realitystars“ von Narumols Geständnis schockiert

Bei Claudia Obert, Walther von „Traumfrau gesucht“ und Gina-Lisa Lohfink stößt diese Einstellung auf viel Unverständnis. „Ich fürchte wirklich, dass das kein Spaß war“, muss Claudia Obert im Einzelinterview schließlich feststellen. Was Bauer Josef wohl sagt, wenn er hört, was seine Narumol da bei „Kampf der Realitystars“ (RTL2, alle Sendetermine) so aus dem Nähkästchen plaudert? Bleibt abzuwarten. Vielleicht muss der auch erstmal noch die Puff-Beichte verarbeiten, denn laut Narumol wusste er von diesem Geheimnis aus ihrer Vergangenheit bisher auch nichts.