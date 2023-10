Skandal bei „Berlin - Tag & Nacht“: Hauptdarsteller mitten in Folge einfach ersetzt

Am heutigen Freitag (27. Oktober) erfahren die Fans von „Berlin - Tag & Nacht“, wie es mit Amelie (Pia Trümper) und Jonas (Daniel Kunz) weitergeht. Doch der sieht plötzlich ganz anders aus.

Berlin – Nachdem am Donnerstagabend die TV-Charaktere Amelie und Jonas in der RTL2-Daily „Berlin - Tag & Nacht“ zum ersten Mal im Bett gelandet sind, sehen die Zuschauerinnen und Zuschauer heute, was auf ihrem Spaziergang danach passiert. In dem Vorschau-Video sagt Amelie zu Jonas, dass er nach ihrer gemeinsamen Nacht auf sie verändert wirke. Für das TV-Publikum meint diese Aussage aber wörtlich genau das. Fans der Daily-Soap müssen sich jetzt auf einen neu aussehenden und sprechenden Jonas einstellen.

„Berlin - Tag & Nacht“-Neuzugang skeptisch: „Ich schätze, dass es schon eine kleine Schockwelle geben wird“

Wie bild.de berichtet, habe RTL2 die Rolle Jonas produktionsbedingt neu besetzen müssen – und das noch in derselben Folge. Plötzlich steht nicht mehr Daniel Kunz (22) vor der Kamera, sondern Lucas Klug (23). „Wir freuen uns, dass wir mit Lucas Klug einen großartigen Recast gefunden haben und so Jonas‘ Weg noch ein Stück weit begleiten können“, heißt es in einem Statement der Produktionsfirma Filmpool.

„Ich schätze, dass es schon eine kleine Schockwelle geben wird“, sagt Schauspiel-Newcomer Lucas Klug gegenüber der Boulevardzeitung, „alle sind ja an den alten Jonas gewöhnt, er hat seine Fans, und der Austausch kommt für die Zuschauer natürlich sehr plötzlich.“ Er hoffe trotzdem, eine Chance zu bekommen und das TV-Publikum weiterhin für die Rolle begeistern zu können.

RTL2 schweigt zu Gründen für abrupten Darsteller-Tausch bei „Berlin - Tag & Nacht“

Einen Grund, weshalb der Darsteller so plötzlich ausgetauscht wurde, nennen die Verantwortlichen nicht. „Wir haben uns aus produktionellen Gründen dazu entschieden, die Rolle neu zu besetzen“, heißt es nur vage seitens RTL2.

Klug freue sich, direkt eine Hauptrolle ergattert zu haben, sei aber kurzzeitig verunsichert gewesen: „Jonas wurde durch die Spielweise von Daniel geprägt, und ich will natürlich die Erwartungen erfüllen. Dann ist mir aber klar geworden, dass ich nie so spielen werde wie er.“ Er sei dankbar, am Set keinen Druck verspürt zu haben, er müsse seinen Vorgänger auf die gleiche Art und Weise verkörpern.

Am Freitag erfahren die Fans von „Berlin - Tag & Nacht“, wie es mit Amelie und Jonas weitergeht. Doch der sieht plötzlich ganz anders aus. © Screenshot / RTL2 / „Berlin - Tag & Nacht“ & Screenshot / RTL2 / „Berlin - Tag & Nacht“

Eine ehemalige „Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin wiederum ist derzeit in „Das Sommerhaus der Stars" zu sehen. Dabei verriet Pia Tillmann den lächerlichen Grund, aus dem sie von ihrem Ex betrogen wurde.