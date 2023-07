Technik im „heute journal“ mit Dunja Hayali spielt verrückt: „Lauter Katastrophen“

Von: Jonas Erbas

Am Dienstagabend informierte das „heute journal“ wie gewohnt pünktlich über das Weltgeschehen. Doch als Dunja Hayali die Nachrichten anmoderierte, spielte die Technik plötzlich verrückt.

Mainz – Auch die großen Nachrichtensendung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk verlaufen nicht immer pannenfrei: Bereits im März verriet Judith Rakers (47) bei „Riverboat“, dass bei der „Tagesschau“ regelmäßig „viele Dinge“ schiefgehen. Wer am Dienstagabend (25. Juli) um 21.45 Uhr das „heute journal“ einschaltete, sah, dass auch beim Schwestersender ZDF hier und da manches nicht ganz so funktioniert, wie es eigentlich sollte.

Störung im „heute journal“ mit Dunja Hayali: Landkarte macht, was sie will

„Wir beginnen die Sendung mit lauter Katastrophen“, moderierte Dunja Hayali (49) die seit bereits 1978 existierende Nachrichtensendung an und bezog sich damit auf die verheerenden Naturereignisse, die derzeit Italien, Griechenland oder Algerien erschüttern. Dabei ahnte die ehemalige „Sportstudio“-Moderatorin nicht, dass man ihre Worte auch auf die nur eine halbe Minute später folgenden Technik-Panne beziehen könnte.

Während die 49-Jährige über die lodernden Brände berichtete, sollte eine virtuelle Landkarte neben ihr verdeutlichen, um welche Regionen es ging. Doch die Grafik spielte nicht mit: Anstatt als Standbild zu verharren, lud der Umriss Italiens mehrfach neu. Ein Pfeil, der die Lage Siziliens anzeigen sollte, blitzte im Sekundentakt immer wieder auf, während der Bildausschnitt zeitweise gehörig wackelte.

„heute journal“ (ZDF): Die Moderatoren im Überblick Marietta Slomka (seit 29. Januar 2001; Hauptmoderatorin) Christian Sievers (seit 15. Januar 2013; Hauptmoderator) Anne Gellinek (18. August 2022; Vertretung) Dunja Hayali (seit i20. Februar 2023; Vertretung)

Trotz Technik-Panne: Dunja Hayali moderiert „heute journal“ souverän weiter

Dunja Hayali ließ sich von der Panne allerdings nicht aus der Ruhe bringen: Die „heute journal“-Sprecherin moderierte souverän weiter – und das, obwohl sich der technische Fehler wenig später sogar wiederholte: Als die Sendung ihren Fokus auf Griechenland wandte, spielte die Infografik erneut verrückt. Mehrfach zeigte die Landkarte erst Algerien, zoomte dann aber auf die Mittelmeerinseln Euböa und Rhodos, wo derzeit heftige Waldbrände wüten.

Im „heute journal“ befasste man sich mit den Bränden in Italien, Griechenland und Algerien, doch während Dunja Hayali über das Thema informierte, spielte die Landkarten-Grafik verrückt: Rund eine Minute flackerte sie unaufhörlich und lud mehrfach neu © Screenshot/ZDF/heute journal

Insgesamt gut eine Minute dauerte die Störung an, dann entschied man sich, Szenen aus Griechenland im Vollbild zu zeigen. Auch an anderer Stelle lief es im ZDF jüngst nicht ganz so rund: Eine TV-Messung zeigt, dass eine ZDF-Serie der Grund dafür ist, dass viele Zuschauer den Sender wechselten oder ganz abschalteten. Verwendete Quellen: „heute journal“ (ZDF; Ausgabe vom 25. Juli 2023), zdf.de