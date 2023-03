Joachim Llambi stellt Cora Schumacher bei „Let‘s Dance“ bloß: Daniel Hartwich muss einschreiten

Vor acht Jahren war Cora Schumacher Kandidatin bei „Let‘s Dance“. Jury-Mitglied Joachim Llambi verliert bis heute keine netten Worte über die Rennfahrerin.

Köln – Neue Staffel, neue Promis, neue Tänze – seit dem 17. Februar stürmen bei „Let‘s Dance“ wieder namhafte Gäste das Parkett und versuchen, von der Jury um Motsi Mabuse (41) und Jorge Gonzalez (55) die Höchstpunktzahl zu bekommen. In den 17 Jahren, die seit der Erstausstrahlung der beliebten RTL-Show vergangen sind, gab es viele beeindruckende Performances, über den misslungenen Auftritt von Cora Schumacher (46) lästert Joachim Llambi (58) aber auch heute noch fies ab.

„Lebt in der Vergangenheit“: Joachim Llambi nervt „Let‘s Dance“-Kollegen mit Cora Schumacher Diss

Nicht aus jedem Promi bei „Let‘s Dance“ wird auch gleich ein Profitänzer – Cora Schumachers Darbietung scheint Joachim Llambi aber bis heute zu verfolgen. 2015 versuchte sich die Frau von Rennfahrer Ralf Schumacher (47) zu Taylor Swifts Feel-Good-Hymne „Shake It Off“ an einem Jive – und bekam von dem gerne mal kritischen Jurymitglied vernichtende -1 Punkte. So etwas kommt vor und auch wenn alle Beteiligten bestimmt gemerkt haben, dass Coras Talente in anderen Bereichen liegen, kann es Joachim Llambi bis heute nicht lassen, ihre Performance bei jeder Gelegenheit zu zerreißen.

Er kann es einfach nicht lassen: Joachim Llambi lästert bei „Let‘s Dance“ erneut über Cora Schumachers Auftritt von 2015. Moderator Daniel Hartwich reagiert darauf ziemlich genervt. © Screenshot/RTL+/Let‘s Dance/Folge vom 24. Februar 2023; IMAGO/APress (Fotomontage)

In der neuesten Folge gibt auch „Let‘s Dance“-Kandidatin Chryssanthi Kavazi (34) zu „Shake It Off“ einen Jive zum besten – und sorgt bei Joachim Llambi für einen Déjà-vu-Moment. „Ich habe ein ganz ungutes Gefühl gehabt“, erinnert er sich, „Es ist ein paar Jahre her, da hat hier Cora Schumacher …“ Beenden kann der ehemalige Turniertänzer seinen Satz aber nicht, denn seine Jurykollegen fallen ihm genervt ins Wort. „Du holst immer diese alte Geschichte raus“, beschwert sich Motsi Mabuse und Jorge stellt fest: „Er lebt in der Vergangenheit.“

Auch Daniel Hartwich (44) hat von den ständigen Lästereien über den acht Jahre alten Auftritt genug. „Können Sie Cora Schumacher nicht endlich in Ruhe lassen“, fleht der sonst so gut gelaunte Moderator Joachim Llambi an, doch der erwidert nur: „Nein, das war so schlecht damals.“

„Shaming und Diskriminierungen“: Cora Schumacher feuert gegen „Let‘s Dance“-Juror Joachim Llambi

Dass es sich Joachim Llambi auch lange nach ihrer „Let‘s Dance“-Teilnahme einfach nicht verkneifen kann, über sie herzuziehen, treibt Cora Schumacher in Rage und in ihrer Instagramstory macht das Model ihrem Ärger Luft. „Seit acht Jahren ertrage ich nun das öffentliche Shaming und die Diskriminierungen dieses frauenfeindlichen Mannes“, wettert die Rennfahrerin. „Diese deftigen Beleidigungen bis hin zum Mobbing kann ich einfach nicht mehr nachvollziehen und verletzen mich sehr“, fährt sie fort und erklärt: „Ich frage mich gerade, wen ich schlimmer finde? Llambi oder Bohlen?“

Dass Joachim Llambi acht Jahre später noch immer über ihren „Let‘s Dance“-Auftritt lästert, macht Cora Schumacher stinksauer. Auf Instagram schießt sie gegen den Juror zurück und auch ihr Ehemann Ralf Schumacher verliert strenge Worte zu der Situation. © Screenshot/Instagram/coraschumacher; Screenshot/Instagram/ralfschumacher_rsc (Fotomontage)

In den kommenden Tagen wolle Cora außerdem ein offizielles Statement zu der Situation teilen und RTL damit bitten, „das doch künftig zu unterbinden.“ Auch Ralf Schumacher macht auf Instagram sehr deutlich, wie er zu den verbalen Angriffen auf seine Frau steht: „Ich verstehe nicht, warum er immer weiter macht. Vielleicht ist er stehen geblieben.“

Ob Joachim Llambis wiederholte Anfeindungen gegenüber Cora Schumacher ernsthafte Konsequenzen haben werden, bleibt abzuwarten. Indessen leistete sich auch einer seiner Kollegen einen fragwürdigen Spruch, denn Daniel Hartwich plauderte bei „Let‘s Dance“ über das Liebesleben der schwangeren Renata Lusin. Verwendete Quellen: RTL+/Let‘s Dance/Folge vom 24. Februar 2023, Instagram/coraschumacher