„Kitchen Impossible“ bei der DFB-Elf: Manuel Neuer ignoriert Tim Mälzer eiskalt

Von: Jonas Erbas

Große Ehre für Tim Mälzer: Bei „Kitchen Impossible“ darf er die deutsche Nationalmannschaft bekochen. Ein Aufeinandertreffen mit DFB-Kapitän Manuel Neuer verläuft dabei allerdings weniger glimpflich.

Marbella – Im Fußballgeschäft überlässt man inzwischen nichts mehr dem Zufall – das gilt vor allem fürs Essen: Denn wer zu Höchstleistungen auflaufen soll, braucht einen darauf abgestimmten Ernährungsplan. Um den durfte sich bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Mai 2022 ausnahmsweise Tim Mälzer (52) kümmern, der mit „Kitchen Impossible“ (Vox) im DFB-Trainingslager im spanischen Marbella gastieren durfte – und mit seinen markigen Sprüchen dort nicht bei jedem Kicker gut ankam.

Tim Mälzer darf mit „Kitchen Impossible“ beim DFB ran – Fernsehkoch bietet sich Hansi Flick an

Im Juni 2022 ging es für die Nationalmannschaft von Hansi Flick (58) in der UEFA Nations League gegen Italien, England und Ungarn – wichtige Partien, auf die man sich vorab im Mai in einem Trainingslager in Spanien vorbereitete. Dabei bekamen Manuel Neuer (36; FC Bayern München) und Co. prominente Unterstützung: Tim Mälzer wurde von seinem „Kitchen Impossible“-Kontrahenten Thomas Bühner (60) an die Costa del Sol entsandt, um dort die Elite des deutschen Fußballs zu bekochen.

Mit Bundestrainer Hansi Flick verstand sich „Kitchen Impossible"-Star Tim Mälzer augenscheinlich blendend, doch bei DFB-Kapitän und Nationaltorhüter Manuel Neuer hinterließ der Fernsehkoch offenbar keinen allzu guten Eindruck

Selbstbewusst wie eh und je präsentierte sich der 52-jährige Fernsehkoch im sonnigen Marbella: „Ich bin ja so etwas wie der Franz Beckenbauer der Kulinarik, eine Lichtgestalt.“ Bei etwaigen Personalproblemen hätte Hansi Flick sogar auf Tim Mälzer setzen können, wie dieser dem Bundestrainer versicherte: „Ich war ein sehr guter linker Läufer. Oder wenn du jemanden brauchst, der nonstop Scheiße labert, um den Gegner aufzuweichen.“ Tatsächlich durfte der in Schleswig-Holstein geborene Wahl-Hamburger später zu einer kleinen Trainingseinheit antreten.

Wer kocht regulär für den DFB? Seit dem 1. August 2017 setzt der DFB auf das Können von Sternekoch Anton Schmaus (41). „Die Mannschaft zu bekochen, ist eine unglaubliche Ehre und eine anspruchsvolle Herausforderung“, so der im niederbayerischen Regen geborene Gastronom auf der Homepage der deutschen Nationalmannschaft. „Deutschlands beste Fußballer essen ab sofort dreimal am Tag bei mir. Wir wollen in puncto Ernährung die Basis für Topleistungen legen.“ In Regensburg betreibt der 41-Jährige derzeit mehrere Sternerestaurants, lernte sein Handwerk zuvor unter anderem in Lugano, St. Moritz, Stockholm und New York.

DFB-Stars bleiben eiskalt - „Kitchen Impossible“-Star Tim Mälzer beißt sich an Neuer die Zähne aus

Dort war Tim Mälzer allerdings offenbar nicht jedem DFB-Star so wirklich willkommen: Sein übermotiviertes „Wir sehen uns auf dem Feld!“ an Rechtsverteidiger Benny Henrichs (26; RB Leipzig) und Offensivtalent Lukas Nmecha (24; VfL Wolfsburg) blieb unerwidert. Auch an Mannschaftskapitän Manuel Neuer biss sich der 52-Jährige die Zähne aus: „Schönen Feierabend, Herr Neuer. Ich mach‘ hier noch eine Extra-Schicht“, ließ er den Weltmeister von 2014 wissen – doch der reagierte nicht.

Der DFB-Gast nahm‘s mit Humor: „Gott, haben die mich ignoriert. Aber das habe ich erst später für mich erklären können. Ich dachte erst, die wären fokussiert, aber die hatten Angst um ihren Stammplatz“, lachte Tim Mälzer. Wie er sich bei der Nationalmannschaft sonst geschlagen hat, gibt es am Sonntag (26. Februar) um 20.15 Uhr bei Vox oder vorab bei RTL+ zu sehen. Beim Hauptsender RTL steuert man indes auf ungewisse Zeiten zu: Dieter Bohlen (69) und DSDS droht im April nämlich ein regelrechtes Quoten-Desaster. Verwendete Quellen: „Kitchen Impossible“ (Vox/RTL+; Staffel 8, Folge 3), rtl.de