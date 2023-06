Andrea Kiewel verrät ekliges Ritual vor jeder Ausgabe des ZDF-Fernsehgartens

„Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel ist streng abergläubisch. Vor allem kann sie vor ihren Sendungen auf ein ganz bestimmtes Ritual nicht verzichten.

Mainz – Seit mehr als 20 Jahren führt Andrea Kiewel (57) sonntags durch den „ZDF-Fernsehgarten“ – und spaltet dabei die Meinungen. Die einen lieben die Moderatorin, die anderen kritisieren sie. Doch „Kiwi“ ist mit ihrer Sendung quotentechnisch erfolgreich. Möglicherweise liegt das auch an ihrem Ritual, ohne das sie nicht auf die Bühne geht.

Ekliges Fernsehgarten-Geheimnis: Das muss „Kiwi“ vor jeder Show machen

„Ich bin sehr abergläubisch. Ich trage immer diese Halskette für die Show. Außerdem spucken wir uns immer dreimal über die Schulter“, sagte die Fernsehgarten-Moderatorin in der fünften Ausgabe des „Fernsehgarten“-Sommers 2023 im Gespräch mit „Let‘s Dance“-Gewinnerin und Becker-Tochter Anna Ermakova (23) und ihrem Tanzpartner Valentin Lusin (36).

Das Gewinnerpaar gibt zu, dass sie ihr eigenes kleines Ritual vor jedem Auftritt hatte und macht es kurz vor: Mit geballten Fäusten schauen sich die beiden in die Augen und sagen „Power“ – das soll gegen die Nervosität auch geholfen haben.

Spuck-Angewohnheit von Andrea Kiewel im Fernsehgarten: Aberglaube kommt von ihrem Vater

Es ist nicht das erste Mal, dass Fernsehgarten-Star Andrea Kiewel, Spitzname „Kiwi“, über ihren Aberglauben spricht. In Barbara Schönebergers (49) Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ sagte sie im Mai 2022: „Ich bin mit einem wahnsinnig abergläubischen Vater aufgewachsen. Mein Vater war der Meister des Aberglaubens. Ich würde zum Beispiel niemals meine Handtasche auf die Erde stellen, weil mein Vater mir beibrachte, dann läuft das Geld davon.“ Zudem lege sie nie die Füße auf den Tisch, berichtete Kiewel. „Das bringt Unglück.“

Auch über ihr „Fernsehgarten“-Ritual sprach die Moderatorin im Podcast: „Ich gehe nicht aus dem Redaktionsgebäude raus und auf die Bühne, bevor mein Chef mir nicht über die Schulter gespuckt hat. Und wir bedanken uns natürlich auch nicht. Weil wenn dir jemand Glück wünscht, sagst du nicht danke. Dann sagst du zum Beispiel: ‚Wird schon schiefgehen‘.“

Aberglaube wird „immer schlimmer“

Ihr Aberglaube habe sich zudem verfestigt, seit sie viel Zeit in Israel verbringt – wegen einer Fernbeziehung pendelt Kiewel seit einiger Zeit zwischen Deutschland und Tel Aviv. „Hier in Israel lernte ich noch ganz andere Sachen“, so die Moderatorin im Podcast. „Zum Beispiel: Wenn du jemandem von irgendjemandem erzählst, der eine Krankheit hat, auf keinen Fall die Stelle an dir berühren, um die es geht.“

Ihr Aberglaube werde mit der Zeit „immer schlimmer“, gibt Kiewel zu. Allerdings mache ihr das nichts aus: „Das gehört zu mir. So wie andere Kaugummi kauen oder rauchen, so bin ich eben abergläubisch.“

Das sollte im TV so bestimmt nicht gezeigt werden: Ein Mitarbeiter im ZDF-Fernsehgarten schob die Zuschauer einfach aus dem Weg.