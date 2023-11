Ekelalarm bei „Das perfekte Dinner“: Michael kocht mit Pflaster am Finger – Fans fassungslos

Am fünften Tag will „Das perfekte Dinner“-Kandidat Michael von seinen Kochkünsten überzeugen. Doch ein blaues Pflaster sorgt für reichlich Diskussionen im Netz.

München – Tag Fünf auf hoher See. Bei „Das perfekte Dinner“ versucht heute Michi aus dem bayerischen Alpenvorland auch auf hoher See zu punkten. Nachdem er an den vergangenen Tagen sehr kritisch mit seinen Mitstreitern war, sind die Erwartungen der Fans jetzt umso höher. Umso überraschter sind die Fans als Michael einen Anfängerfehler in der Küche macht.

Tag fünf bei „Das perfekte Dinner“ auf hoher See: Michael polarisiert

Zur Vorspeise Riesengarnelen mit selbstgemachten Fettuccine, Spareribs mit Risotto als Hauptgang und Kaffeekirschsorbet mit Gorgonzola-Birne: Das ist Michaels Menü für den Finaltag auf dem Kreuzfahrtschiff. Ein aufwändiges Menü, das durchaus das Potenzial zum perfekten Dinner hätte, da sind sich zumindest seine Konkurrenten sicher. Doch auch wenn Michael in der Schiffsküche einen souveränen Eindruck macht, fällt den TV-Zuschauern sofort ein Fehler auf – ein absolutes No-Go in der Profiküche.

Ob sich Michael bei den Vorbereitungen für sein perfektes Dinner verletzt hat oder das Pflaster an seinem Fingern einen ganz anderen Grund hat, wird nicht weiter thematisiert. Dass er allerdings mit Pflaster am Finger und ohne Handschuhe Gemüse schneidet und Obst schält, fällt einigen Fans sofort auf.

Das Konzept von „Das perfekte Dinner“ Seit 2006 ist die Koch-Doku bei Vox eine feste Instanz. Von Montag bis Freitag kämpfen insgesamt fünf Hobbyköche um den Sieg. Nach jedem Abendessen werden Punkte auf einer Skala von 0 bis 10 vergeben, sodass am Ende ein glücklicher Gewinner auserkoren wird. Wie sich die Punkte zusammensetzen, kann jeder Kandidat selbst entscheiden – Geschmack, Atmosphäre, Getränkeauswahl und die Stimmung können in die Wertung einfließen. Was für Zuschauer und Teilnehmer gleichermaßen spannend ist: Jeder kocht in seinen eigenen vier Wänden und gibt so ziemlich private Einblicke. Zum „normalen“ Dinner gibt es regelmäßig Sonderausgaben mit prominenten Teilnehmern. „Das Promi Dinner“ läuft dann aber nicht unter der Woche, sondern sonntags zur Primetime. Quelle: Vox

Mit Pflaster, ohne Handschuhe: „Das perfekte Dinner“-Michael sorgt bei Fans für Diskussionen

„Bäääh ... Hansaplast!!! Ich habe es erst jetzt entdeckt“, schreibt ein X-Nutzer (früher Twitter) angeekelt. „Wenigstens hat das Pflaster eine Warnfarbe, das Blau fällt im Hauptgang dann auf“, kommentiert ein anderer TV-Zuschauer. „Ruf mal einer das Amt, wegen der Hygieneverstöße in der Aida-Küche“, so ein dritter Kommentar.

„Handschuhe, bitte Handschuhe“, fordert dieser „Das perfekte Dinner“-Zuschauer. Dass das Pflaster ein Hygiene-Problem darstellt, fällt Michael dann auch auf, denn wenig später sieht man ihn mit Handschuhen in der Küche. „Gut, dass er einen Handschuh über die Wunde am Finger hat“, ist auch das Netz erleichtert.

Für den Sieg reicht es bei Michael am Ende nicht, den krallt sich Alex mit 37 Punkten. Michael belegt mit 32 Punkten Platz drei. Apropos Alex: An Tag Vier bei „Das perfekte Dinner“ servierte er seinen Gästen einen Käsekuchen. Bei den Fans der VOX-Show kam das ikonische Dessert aber nicht wirklich gut an. Verwendete Quellen: VOX/Das perfekte Dinner – Folge vom 10. November