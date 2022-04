Ekelalarm und Würgreflexe bei Kampf der Realitystars: Ronald Schill lutscht Zehen von Nina

Von: Alica Plate

Ronald Schill sorgt bei „Kampf der Realitystars“ für eine ekelerregende Aktion © RTLZWEI

Ekelalarm bei „Kampf der Realitystars“. Ronald Schill nimmt vor laufender Kamera die Zehen von Konkurrentin Nina Kristin in den Mund. Für seine Sala-Mitbewohner zu viel des Guten.

Phuket, Thailand - In der RTL2-Show „Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand“ (hier alle News auf der Themenseite) nehmen die Dramen keinen Abbruch. Die Kandidaten zetteln nicht nur immer wieder Streitigkeiten an, um mehr Sendezeit zu gewinnen, sondern glänzen auch mit kuriosem Verhalten. Ronald Schill (63) setzte dem nun die Krone auf und lutschte vor laufender Kamera die Zehen von Nina Kristin (39).

Kampf der Realitystars sorgt für Unterhaltung

Bei einer feuchtfröhlichen Poolparty ließen es die diesjährigen „Kampf der Realitystars“-Teilnehmer 2022 in der dritten Folge ganz schön krachen. Einer von ihnen ging dabei sogar auf Tuchfühlung.

Während Nina Kristin im knappen Bikini am Poolrand sitzt, vergnügt sich Ronald Schill mit ihrem Fuß. Nachdem er der hübschen Blondine eine kleine Massage verpasst, geht er einen Schritt weiter und liebkost ihre Zehen. Doch dabei belässt der 63-Jährige es nicht und nimmt daraufhin ihre Zehen auch noch komplett in den Mund.

Ein Vorfall, der nicht nur etliche Zuschauer extrem anwiderte, sondern auch seine Mitstreiter bei Kampf der Realitystars“ (alle Folgen kostenlos in der Mediathek ansehen) schockierte. Während Chethrin daraufhin das Weite sucht und sich abwendet, scheint Tessa gar nicht mehr wegschauen zu können. Elena Miras hingegen findet klare Worte für das Verhalten ihres Mitbewohners.

„Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben so was Ekelhaftes vor mir gesehen“, so die 30-Jährige im Interview mit RTL2. Ob sich zwischen Ronald Schill und Nina Kristin nach diesen heißen Szenen tatsächlich etwas anbahnt? Wir sind gespannt! Es scheint ihr immerhin gefallen zu haben, immerhin machte sie keine Anstalten, den Fuß wegzuziehen.

Doch nicht nur Ronald Schill polarisiert mit seinem Verhalten. Auch Jan Leyk sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Der Schauspieler enthüllte innerhalb einer Fragerunde auf Instagram kürzlich, dass er Kondome grauenhaft findet.. Verwendete Quellen: RTL2, Kampf der Realitystars