„Primitiv“ und „ekelhaft“: RTL-Zuschauer vernichten Claudia Obert nach „Sommerhaus“-Rauswurf

Von: Diane Kofer

Claudia Obert und ihr Freund Max brachten im „Sommerhaus der Stars“ alle gegen sich auf und wurden rausgewählt. Für die Zuschauer nur gerecht: Im Netz hetzen sie gegen die Luxuslady.

Bocholt – Bei „Das Sommerhaus der Stars“ geht es dieses Jahr richtig rund: Die ersten Folgen sind von Drama, Drohungen und viel Streit geprägt. Bisher hatten alle teilnehmenden Paare allerdings noch eine Schonfrist – und mussten sich nicht vor dem Rauswurf fürchten. Am Dienstagabend (3. Oktober 2023) hat sich das geändert: Claudia Obert (62) und ihr Freund Max Suhr (25) wurden von ihren Konkurrenten rausgekickt. Auch die Fans rechnen knallhart mit den beiden ab.

Verdienter Rauswurf: „Sommerhaus der Stars“-Fans vernichten Claudia Obert

Claudia Obert hat sich im „Sommerhaus der Stars“ von Beginn an keine Freunde gemacht. Die Reality-TV-Bekanntheit demütigte Ricarda Raatz (31) vor laufender Kamera – und ließ auch an anderen Teilnehmern kein gutes Haar. Nachdem sich Walentina Doronina (23) und Can Kaplan (27), die dauerhaft auf Krawall aus sind, durch einen Challenge-Gewinn vor der Nominierung schützen konnten, war die Überraschung in der Exit-Zeremonie nicht groß, als Claudia Obert und ihr Partner die Villa verlassen mussten.

Auf Instagram feiern die RTL-Zuschauer den ersten Rauswurf der Sendung. Viele finden nämlich: Claudia Obert und Max sind zu Recht als Erstes aus der Bocholter Sommerbehausung geflogen. „Sie benimmt sich so primitiv – einfach nur ekelhaft“, schimpft ein User über die 62-Jährige. „Claudia, du warst früher taff und lustig und ich war ein Fan von dir! Aber jetzt ist es in meinen Augen peinlich und platt, was du von dir gibst“, richtet ein anderer Zuschauer das Wort direkt an die Unternehmerin.

Diese acht Promi-Paare sind beim Sommerhaus 2023 dabei Neben Pia Tillmann (35) und Partner Zico Banach (32) und Schlagerstar Tim Toupet (51) und Freundin Carina sind diese weiteren sechs Promi-Paare beim Sommerhaus 2023 auf RTL zu sehen: Unternehmerin Claudia Obert (61) und ihr Partner Max Suhr (24) sowie das Reality-Pärchen Aleksandar „Aleks“ Petrovic (32) und Vanessa Nwattu (23). Letztere waren 2022 bei „Temptation Island V.I.P.“ dabei. Aleks nahm mit seiner damaligen Freundin Christina Dimitriou an der Show teil, doch Verführerin Vanessa hat Aleks den Kopf verdreht. Resultat: Sie gingen als neues Paar gemeinsam aus der Show. Auch mit dabei: Dschungelkönig-Ex-Frau Justine Dippl und Arben Zekic, Ex-„GZSZ“-Schauspieler und Dschungelcamp-Star Eric Stehfest (33) und seine Frau Edith (28), Reality-Darsteller Maurice Dziwak (23) und Ricarda „Ricky“ Raatz (29) sowie „Promi Big Brother“-Kandidatin Walentina Doronina (23) und Can Kaplan.

„Sollte mal weniger trinken“: Zuschauer sind von Claudia Oberts Alkoholkonsum schockiert

In dem Exit-Beitrag auf Social Media scherzt RTL über Claudia Oberts Alkoholkonsum im Sommerhaus. „Was machen wir jetzt nur mit dem Champagner-Vorrat?“, heißt es in der Bildunterschrift. Für die Fans hört der Spaß an der Stelle aber auf. Sie machen sich ernsthafte Sorgen um die Gesundheit der Fernsehbekanntheit. „Sie sollte mal weniger trinken“, schreibt jemand. Ein anderer findet sogar: „Die Menschen um sie herum sollten auf sie einwirken, dass sie sich ärztliche Hilfe holt.“

Claudia Obert und Max Suhr wurden von der Konkurrenz bei „Das Sommerhaus der Stars“ rausgewählt. Die Zuschauer hätten nicht anders entschieden und verurteilen Claudia hart. © Screenshot: Das Sommerhaus der Stars/ RTL (Fotomontage)

Das Urteil für ihren Freund Max fällt zwar etwas gnädiger aus – an Claudias Beziehung zu dem viele Jahre jüngeren Mann zweifeln viele Sommerhaus-Zuschauer aber extrem. Auch Experte Eric Sindermann (35) glaubt nicht, dass die beiden wirklich ein Paar sind: „Wenn die zusammen sind, fresse ich einen Besen.“ Verwendete Quellen: Instagram/ dassommerhausderstars.rtl