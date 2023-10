Patricia Blanco bei „Promi Big Brother“? Ex Andreas Ellermann sagt Teilnahme ab

Von: Lisa Klugmayer

Die ersten Kandidaten der neuen „Promi Bigh Brother“-Staffel stehen fest. Es gibt Gerüchte, dass auch Patrica Blanco in den TV-Container ziehen soll. Genau deswegen hat ihr Ex Andreas Ellermann abgesagt.

Hamburg – Am 20. November ist es wieder so weit. „Promi Big Brother“ geht in die nächste Runde. Die ersten beiden Container-VIPs stehen schon fest: Peter Klein und Yeliz Koc. Schlager-Sänger und Millionär Andreas Ellermann hat ebenfalls mit RTL2 verhandelt, hat seine Teilnahme aber nun doch abgesagt. Der Grund? Seine Ex Patricia Blanco.

Andreas Ellermann zieht doch nicht in den „Promi Big Brother“-Container – wegen Ex Patricia Blanco

Knapp vier Jahre waren die Tochter von Roberto Blanco und der Millionär ein Paar, ehe sie sich im Mai trennten. Doch schon während der Beziehung fühlte sich Patricia Blanco in der Familie von Andreas Ellermann nicht willkommen, wie sie verriet. Mittlerweile haben beide mit der Trennung abgeschlossen. Sie ist in eine neue Wohnung gezogen, er macht gemeinsam mit Naddel jetzt Schlager-Karriere und ist wieder glücklich vergeben.

Trotzdem will das Ex-Paar wohl nichts mehr miteinander zu tun haben. Denn trotz Mega-Gage hat Andreas Ellermann wohl jetzt seine Teilnahme bei „Promi Big Brother“ abgesagt – und das nur wegen Patrica Blanco. Eine der Bedingungen war nämlich, dass seine Ex auf keinen Fall mit in den Container ziehen soll. „Das Kapitel Blanco ist für mich abgeschlossen“, zitiert t-online.de Ellermann. „Ich möchte nur noch meine Ruhe und mich zur Vergangenheit nicht mehr äußern“.

Es gibt Gerüchte, dass Patrica Blanco in den „Promi Big Brother“-Container ziehen soll. Genau deswegen hat ihr Ex Andreas Ellermann abgesagt. (Fotomontage) © IMAGO/Jan Huebner & IMAGO/APress

Es sei nicht gut für seine Gesundheit, wenn „bestimmte Personen in den Container einziehen“. Das konnte der Sender nicht versprechen – und so hat er seine Teilnahme beim „Promi Big Brother“ kurzerhand abgesagt. „Ich glaube, das ist die richtige Entscheidung, denn ich habe schon viele Kollegen in dem Reality-Format scheitern sehen“, sagte er. Die Gefahr, dass es einem mehr schade, als Vorteile bringe, sei hoch. Das Wichtigste sei für Ellermann ohnehin, dass es kein Wiedersehen mit seiner Ex geben wird. „Ich bin aktuell frisch liiert und glücklich.“ Die Show werde er sich nun entspannt vor dem Fernseher anschauen.

Andreas Ellermann hat gerade sowieso viel zu tun. Denn er bekommt jetzt Schlager-Nachhilfe von einer echten Musikikone. Heino hat mit seiner TV-Tirade übers Gendern für reichlich Wirbel gesorgt. Nun konzentriert sich Heino wieder auf die Musik – und greift Entertainer Andreas Ellermann unter die Arme.