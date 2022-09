Elton, Michael Mittermeyer & Co: Kandidaten für 4. „Last One Laughing“-Staffel stehen fest

Teilen

Lol geht in die vierte Runde - Elton ist dabei. © Imago

2023 ist die 4. Staffel der Amazon-Serie „Last One Laughing“ verfügbar. Acht von zehn Teilnehmern stehen jetzt fest.

Deutschland – Es ist soweit. Acht von insgesamt zehn Comedians für Staffel 4 der beliebten Amazon-Serie „LOL: Last One Laughing” stehen fest. Die Show wird auch in der kommenden Ausgabe weiterhin von Michael „Bully“ Herbig (54) moderiert. Basierend auf dem japanischen Original „Hitoshi Matsumoto Presents Documental“ ist das Konzept des Erfolgsformats simpel: Sechs Stunden lang präsentieren die Teilnehmer kurze Auftritte mit dem Ziel, die anderen Teilnehmer zum Lachen zu bringen. Wem es gelingt, als längstes nicht zu lachen, gewinnt das Preisgeld von beachtlichen 50.000€, welches für einen guten Zweck gespendet wird.

Die erste Staffel von „LOL: Last One Laughing“ wurde im April 2021 ausgestrahlt und war ein voller Hit – noch im selben Jahr kam die zweite Staffel raus und bereits 2022 im Frühjahr die dritte Staffel. Staffel Nummer 4 lässt langer auf sich warten und wird erst 2023 auf Amazon verfügbar sein. Ebenso wie die vorherigen Seasons wird auch die 4. Staffel aus insgesamt sechs Folgen bestehen.

Moritz Bleibtreu überrascht als Teilnehmer bei „LOL: Last One Laughing“

Einige der Teilnehmer waren bereits in vorherigen „LOL: Last One Laughing“-Staffeln dabei — beispielsweise Kurt Krömer (47), Hazel Brugger (28) und Martina Hill (48). Neue Gesichter, auf die wir uns freuen können, sind unter anderem Elton (51), Michael Mittermeier (56), Cordula Stratmann (58), Jan van der Weyde (43) und Moritz Bleibtreu (51). Vor allem das Schlusslicht der Liste ist eine Überraschung. Denn Bleibtreu ist eigentlich eher aus der Schauspielwelt mit Filmen wie „Der Baader Meinhof Komplex“ oder „Das Experiment“ und nicht unbedingt als Komödiant bekannt.

Wer die Challenge wohl diesmal gewinnen wird? In den bisherigen Staffeln konnten Torsten Sträter (56), Max Giermann (46) und Anke Engelke (56) „LOL: Last One Laughing“ für sich entscheiden. Vielleicht kann uns Moritz Bleibtreu überraschen und hat durch seine Karriere als Schauspieler das benötigte Know-How, sein Lachen gut unter Kontrolle zu halten. Wie sich die neue Staffel entfalten wird, bleibt abzuwarten. Aber auf eines können wir uns bereits jetzt freuen: garantierte Lacher.