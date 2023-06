Emmy Russ nimmt das Geld: So reagieren Fans von „Kampf der Realitystars“

Bei „Kampf der Realitystars“ entschied sich Emmy Russ für 3.300 Euro und nahm ihrem Mitstreiter Sascha Sirtl damit die Möglichkeit, eine Videobotschaft seiner Liebsten zu sehen. Wie kommt das bei den Zuschauern an? © RTL / „Kampf der Realitystars“, Staffel 4 Folge 8

Die Teilnehmer beim „Kampf der Realitystars“ mussten eine schwere Entscheidung treffen. Nur Emmy Russ entschied sich für das Geld, anstatt ihrem Mitstreiter eine Videobotschaft zu gönnen. Was halten die Zuschauer davon?

Beim „Kampf der Realitystars“ machte sich Emmy Russ (24) in der letzten Folge sehr unbeliebt. Dieses Jahr läuft mittlerweile die vierte Staffel des Formats. Die erste Folge der Show wurde am Mittwoch, den 12. April um 20:15 Uhr bei RTL2 ausgestrahlt. Die Show findet in Thailand statt, wobei die Kandidaten in einer Sala wohnen und einige Zeit am Strand verbringen. Moderiert wird „Kampf der Realitystars“ von niemand geringerem als Cathy Hummels (35). Nun traf Kandidatin Emmy Russ eine fragwürdige Entscheidung.

Die letzte Folge stellte die Teilnehmer vor eine schwierige Frage: Nehmen sie bares Geld oder lassen sie einen der anderen Kandidaten eine Botschaft von den Daheimgebliebenen anhören. Alle entschieden sich für die Videobotschaft – bis auf Emmy Russ. Diese nahm lieber die Summe in Höhe von 3.300 Euro an, wodurch Sascha Sirtl (45) die Videobotschaft seiner Liebsten nicht ansehen durfte. Das kam natürlich nicht sehr gut bei den anderen Kandidaten an.

So finden die Fans ihre Entscheidung für das Geld

Doch auch die Fans des Formates waren nicht sehr begeistert von der Entscheidung der 24-Jährigen. In einer Zuschauer-Umfrage von Promiflash voteten 88 Prozent der Teilnehmer dafür, dass sie kein Verständnis für Emmy Russ haben und ihre Entscheidung geschmacklos finden. Lediglich 12 Prozent können ihre Entscheidung für das Geld verstehen. Unter dem entsprechenden Instagram-Beitrag schrieb ein User zum Beispiel: „Charakterschwach. Geld ist nicht alles.“ Doch andere Zuschauer verteidigen sie: „3.300 Euro sind viel Geld und dann gegen eine Nachricht... Also bitte, wenn er aus der Sala ist, kann er mit seiner Familie telefonieren.“ Verwendete Quellen: promiflash.de