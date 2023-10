„Ab ins Beet!“-Liebling Ralf „Ralle“ Ender unerwartet gestorben

Von: Jonas Erbas

Teilen

Bei „Ab ins Beet!“ und anderen VOX-Doku-Soaps sorgte Ralf „Ralle“ Ender stets für beste Unterhaltung. Nun ist der TV-Liebling überraschend verstorben.

Herne – Mit „Ab ins Beet!“ und weiteren VOX-Sendungen (u. a. „Einmal Camping, immer Camping“, „Ab in die Ruine“) eroberte Ralf „Ralle“ Ender dank seiner ebenso bodenständigen wie amüsanten Art die Herzen etlicher TV-Zuschauer. Nun ist der Fernsehliebling verstorben.

Bekannt aus „Ab ins Beet!“ und etlichen VOX-Formaten: Ralf „Ralle“ Ender ist tot

Das teilten die Produktionsfirma Tokee bros. und VOX am Freitagvormittag (13. Oktober) offiziell mit. Demnach soll Ralf Ender bereits am Donnerstag (12. Oktober) verstorben sein, weitere Hintergründe wie etwa die Todesursache sind bis dato nicht bekannt. VOX-Zuschauer kennen den passionierten Heimwerker, Hobby-Gärtner und Schalke-Fan aus der aktuellen „Ab ins Beet!“-Staffel. Mit seiner Ehefrau Conny war er in den vergangenen zehn Jahren in verschiedenen VOX-Produktionen zu sehen gewesen.

Auch auf der „Ab ins Beet!“-Facebookseite nahm man Abschied von dem Herner: „Wir alle sind sehr traurig und vermissen ihn unendlich. Er war ein wunderbarer Mensch und wird immer in unseren Gedanken und Herzen weiterleben“, heißt es dort von offizieller Seite, während Fans in über 2000 Kommentaren ihr Beileid bekundeten und Abschied nahmen.

Die TV-Welt trägt weiter Trauer: Erst jüngst war RTL-Kultmoderator Frank Papke (†67) nach langer Krankheit aus dem Leben geschieden. Verwendete Quellen: facebook.com/abinsbeet.VOX, rtl.de