„Endlich hab ich Kurven“: Cathy Hummels gefällt ihr neuer Körper bei Kampf der Realitystars

Von: Claire Weiss

Cathy Hummels bei der „Stunde der Wahrheit“ © Screenshots/RTL+

Bei „Kampf der Realitystars“ wird Malkiel Rouven Dietrich fies bestraft: Ihm wird die Sendezeit gestrichen. Denn anstatt seinem eigenen Kopf trägt er nun den von Cathy Hummels auf den Schultern. Der Moderatorin gefällt‘s!

Bei einem Spiel sollen die „Kampf der Realitystars“-Kandidaten (alle News auf der Themenseite) sich in eine Reihenfolge bringen: Links die Person, mit der man in der Öffentlichkeit nicht gesehen werden möchte, rechts, die Person, mit der man sich gern blicken lässt. Die Stars weigern sich allerdings so schlecht übereinander zu reden und erfinden kurzerhand ihre eigenen Regeln.

Malkiels Gesicht wird bei „Kampf der Realitystars“ zensiert

Sie ranken sich nach Sympathie - und so landet Malkiel an der Spitze. Doch die Rechnung haben sie ohne die RTL2-Produzenten gemacht. Denn laut deren Spielregeln ist Malkiel nun derjenige, mit dem man nicht in Verbindung gebracht werden will. Der Wahrsager wird prompt bestraft!

Malkiel wird die Sendzeit geklaut © Screenshot/RTL+

Von nun an wird Malkiels Gesicht nicht mehr im TV zu sehen sein. Stattdessen darf er sich jetzt mit Cathy Hummels Kopf zieren. Der „Kampf der Realitystars“-Teilnehmer (alle Kandidaten im Überblick) nimmt es mit Humor: „Sie muss sich ja mehr ärgern, ihr Gesicht auf meinem Körper zu haben!“

Cathy Hummels gefallen ihre neuen Kurven

Bei der „Stunde der Wahrheit“ trifft Cathy Hummels zum ersten Mal auf ihr Double. „Malkiel, gut siehst du aus!“, begrüßt sie den „Kampf der Realitystars“-Teilnehmer. „Wie geht‘s dir mit deinem Kopf auf diesem Körper?“, fragt er die Moderatorin. Und die erwidert humorvoll: „Finally I got some curves!“ (Deutsch: Endlich habe ich Kurven!)

Damit dürfte sie auf die Vorwürfe anspielen, die sie sich im Netz immer wieder anhören muss. Auf Instagram kritisieren ihre Fans nämlich ständig, dass sie zu dünn sei. Erst kürzlich setzte Cathy Hummels deshalb unter einem Post ein Statement: „Hört auf zu urteilen!“ Verwendete Quellen: RTL+